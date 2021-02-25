روبي تروج لألبومها الجديد بفستان لامع في مكان أثري.. ومتابعون: بنغير عليكي

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة روبي، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، بمقطع فيديو تشويقي، لكليبها الجديد «حتة تانية»، وظهرت الفنانة بفستان لامع مكشوف، ميتاليك باللون الذهبي، جاء بدون أكمام، ومكشوف من الجانبين، كما اعتمدت الفنانة على الشعر الويفي الطويل، والمكياج الترابي الكطفي، البسيط دون تكلف.

وأظهر المقطع المصور، وجود روبي داخل مكان آثري فرعوني قديم، معلقة: «جاهزين للألبوم الجديد ؟؟!».

وتفاعل الكثير من المتابعين، مع مقطع فيديو الجديد، مشيدين بها، وبإطلالتها، فعلق البعض: «شيلي الفيديو عشان بغير عليكي»، «جمالك المصرى حتى النخاع»، و«دا سلوفان»، في إشارة للفستان.

روبي تتعاون مع وليد منصور مُجددًا

وعلم «الوطن» أن الفنانة روبي تتعاون في الألبوم الجديد المقرر طرحه، مع العديد من الشعراء والملحنين، حعلى رأسهم الشاعر صابر كمال، وهما «تعجبني يا ولا» من ألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب، والثانية بعنوان «سهوة» من ألحان بلال سرور، وتوزيع أحمد عادل.

بينما تأتي أغنية «حتة تانية» من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، بالإضافة إلى أيمن بهجت قمر، ومحمد يحيى، وأحمد زعيم، ومحمد مدين، وتميم، وأحمد إبراهيم، ورامي سمير.

الجدير بالذكر أن روبي تستعد لتصوير 4 أفلام لعرضها في الفترة المقبلة، وهي «برة المنهج»، «كيرة والجن»، «شغل خواجات»، «شلة ليبون».

روبي تخطف تريند 2021

وتصدرت الفنانة روبي، محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، في بداية العام الحالي، بعد ظهورها مع مطرب الراب ويجز، خلال حلقتهما مع الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج «صاحبة السعادة» على فضائية DMC، حيث كانت تُشاركه في غناء أغنيته الشهيرة «باظت خالص»، لتفاجئ الفنانة المشاهدين برقصة على الهواء خلال الغناء.

وكانت آخر أعمال روبي، مسلسل «أهو ده اللي صار» عام 2019 مع أحمد داود، ومحمد فراج، سوسن بدر