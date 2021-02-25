نزار الفارس: هقاضي رانيا يوسف عشان حاجات كتيرة أوي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشف الإعلامي العراقي، نزار الفارس، عن تفاصيل دعوى جديدة رفعها ضد الفنانة رانيا يوسف، حيث طالبها بتعويض قدره 5 ملايين جنيه، قائلًا لـ «هُن»: «القضاء المصري هيكون بيني وبينها واعتقد أول جلسة هتكون ليها».

وتابع الإعلامي خلال حديثه: «مش بس بقاضيها بسبب اتهامها ليا بالتحرش، لكن عشان حاجات كتيرة أوي».

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وذكر «الفارس» أنه بالفعل حرك دعوى قضائية، اليوم، ضد رانيا يوسف، اتهمها فيها بالسب والقذف والتشهير به على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب خلال الدعوى بتعويض قدره خمسة ملايين جنيه.

وأكد الإعلامي العراقي، في بيان صادر عنه، أنه بالفعل بارك للفنانة على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التي استضافها فيها في برنامجة «مع الفارس»، ولكنه فؤجى أنها لا زالت تتهمه بالتحرش، كما وصفته بإنه «بلا شرف».

وأضاف «نزار» ببيانه: «أرفض ذلك جملة وتفصيلا وعليه أنتظر حتى يبت القضاء المصري في اتهاماتها لاقتضاء حقة القانوني منها واثقا في حماية القضاء المصري الشامخ للكافة».

ومن جانبه، ذكر هيثم عباس، محامي نزار الفارس، في بيان، أن الإعلامي العراقي تعرض للسب والقذف عن طريق مواقع «السوشيال ميديا» لكون وصف متحرش على أي شخص يعد قذفا يعاقب عليه قانونا، متسائلًا: «وما الحال عندما يكون الأمر متعلق بإعلامي يتابعة الملايين وهو ما أصابه بأضرار مادية وأدبية جسيمة، لا سيما أن الذي وصفته هي فنانة لها ثقلها وأخبارها يتم تناقلها كالنار في الهشيم».

وكانت حلقة الفنانة مع الإعلامي العراقي، في بداية العام الجديد، اثارت ضجة كبيرة بعد تصريحاتها المثيرة للجدل، حول مناطق من جسدها، فضلًا عن حديثها عن الحجاب واستشهادها بآيات قرآنية لوصف جسدها.