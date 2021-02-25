الامارات | صور بركان جبل إتنا الإيطالي تجتاح مواقع التواصل

شكرا لقرائتكم خبر عن صور بركان جبل إتنا الإيطالي تجتاح مواقع التواصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أضاء بركان جبل إتنا، أطول جبل بركاني نشط في أوروبا، السماء ليلا بالانفجارات والحمم وأعمدة الرماد في صور خلابة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال ستيفانو برانكا رئيس المعهد الوطني للفيزياء الجيولوجية والبراكين في كاتانيا"نلحظ نشاطا أكبر من المعتاد مع تصاعد أكبر للمواد المنصهرة من الفوهات والمزيد من الغازات".

وأمكن مشاهدة الحمم الهابطة على الجانب الغربي من سفح الجبل، الذي يبلغ ارتفاعه 3300 متر، من أغلب أرجاء الساحل الشرقي لصقلية. واجتاحت صوره وتسجيلاته المصورة تطبيقات "تويتر" و"فيسبوك" و"إنستغرام".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news