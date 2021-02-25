الليلة بـ300 ألف جنيه.. أغلى غرفة فندقية في مصر.. فما سبب هذا السعر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يُعد الجناح الملكي بفندق سانت ريجيس هو أغلى جناح فندقي في مصر، حيث يتخطى سعر الإقامة بالليلة الواحده مبلغ 300 ألف جنيه، والذي يتمتع بمساحته الكبيرة، في وسط القاهرة فيطل على النيل وأبرز معالم القاهرة، ليشبه قصرًا كبيرًا له إطلالة مميزة.

وبحسب فيديو نشره اليوتيوبر كريم السيد على صفحته بموقع التواصل "فيسبوك" استعرض خلاله أغلى جناح ملكي موجود في مصر، ضمن سلسلة نشرها مؤخرًا لأفخم الأجنحة الملكية الموجودة في فنادق مصر، فإنه بخلاف مساحة هذا الجناح وموقعه، فله عدة مميزات أخرى جعلت الإقامة فيه بهذا السعر الخيالي، والتي رصدها خلال الفيديو وكانت كما يلي:

- عند الإقامة بالجناح يتم توفير شخص طوال فترة الإقامة، لتلبية متطلبات فترة الإقامة.

- يضم الجناح عددًا من الغرف المختلفة التي تطل جميعها على نهر النيل.

- يتوفر غرفة كبيرة للغسيل ملحق بها غسالة وحوض مياه.

- حمام صغير للضيوف يتكون من حوض صغير ومرحاض.

- غرفة صغيرة للمعيشة، وشاشة تلفاز.

- مطبخ صغير يتوفر به كل احتياجات المطبخ مثل الثلاجة والميكرويف وآلة صنع القهوة.

- غرفة نوم صغيرة ملحق بها حمام يطلان على النيل وبرج القاهرة.

- غرفة معيشة كبيرة تطل على النيل بأكملها.

- صالة جيم مجهزة.

- غرفة النوم الرئيسية، تطل بأكملها على النيل، وملحق بها حمام مجهز بغرفة ساونا ومساحة كبيرة مقسمه للدش البارد أو الدافىء.

-غرفة ملابس.

- بالنسبة للديكور فيتميز المكان بأنه مفروش بقطع فريدة من الأحجار ذات الألوان المختلفة، وهي أحجار مخصصة لامتصاص كل الطاقة السلبية لدى الإنسان، كما أنه مفروش أيضًا بقطع مصنعة يدويًا كالنجف والديكورات المختلفة ما يجعل كل قطعة منها ذات قيمة عالية، فضلًا عن تطريز الحوائط المصنع يدويًا أيضًا.

يذكر أن اليوتيوبر كريم السيد يملك قناة على يوتيوب، يتخطى عدد متابعيها المليون مشترك، ويقدم من خلالها محتوى متنوع ما بين المقارنات بين الدول العربية والأجنبية، والقصص المثيرة والمغامرات.

وبدأ كريم احتراف، تقديم محتوى وفيديوهات اليوتيوب، حينما كان يقيم في إنجلترا، فكان يصور الفيديوهات ويقوم بنشرها على يوتيوب لتوعية القادمين الجدد إلى بريطانيا، وتحذيرهم من عدم الوقوع في أخطاء قد تكبدهم الكثير، وفق تصريح سابق له في إحدى اللقاءات التلفزيونية.