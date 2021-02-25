البوت بالأربطة الأمامية موضة 2021 من وحي النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 فبراير 2021 06:32 مساءً - برزت هذا الموسم صيحة البوت بالأربطة الأمامية من لتكون أبرز الصيحات الرائجة للأحذية موضة 2021، ويتسم البوت بتصميم أنيق وعصري يمنح لمسة جذابة للمرأة، ولذلك ظهرت العديد من النجمات بالبوت المزود بالأربطة مع مختلف الأزياء.



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البوت بالأربطة بوحي من اكسسوارات النجمات

نانسي عجرم





اعتمدت درة البوت الأسود بالأربطة ونسقته مع سروال جينز أسود بتصميم ضيق ومعطف طويل بحزام حول الخصر.



أيضاً ظهرت نانسي عجرم بالبوت الأسود بالأربطة مع فستان صوف أبيض بقبة مرتفعة وأكمام طويلة، وأكملت إطلالتها بحقيبة Cross باللون الأسود.

ومع التنانير القصيرة، اختارت كل من نوال الزغبي ونسرين طافش البوت الأسود بالأربطة الأمامية في إطلالة جريئة ولافتة.

فيما اختارت ميريام فارس البوت الفضي بالأربطة مع توب أسود بدون أكمام وسروال أبيض مزين بطبعات الأسود.

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أحدث موديلات البوت بالأربطة

BALENCIAGA





قدمت العديد من الماركات موديلات البوت بالأربطة بتصاميم أنيقة وجذابة.

طغت موديلات البوت بالأربطة بالكعب الضخم، مثل بوت بالنسياغا Balenciaga، كما برز التصميم بالإبزيم الجانبي باللون الذهبي من كلوي Chloe.

ويمكن أن تعتمدي البوت المخمل بالأربطة مثل بوت جيسيبيه زانوتي Giuseppe Zanotti، وهو بكعب عالي ومزين بلمسات الفرو الأسود من أعلى.

شاهدي المزيد من موديلات البوت بالأربطة لتختاري منها تصميم عصري يناسبك.

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