ملابس شتوية للمحجبات من نوران النادي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 فبراير 2021 06:32 مساءً - نوران النادي، فاشن بلوغر مصرية، يتابعها على إنستغرام أكثر من ٣٢٣ ألف شخص؛ وذلك لتميُّزها في تنسيقات الأزياء المحتشمة والمتناسبة مع كل موسم، ولفصل الشتاء الحالي يمكنك أن تعتمدي من وحيها عدة أفكار أنيقة ومنسقة بعناية وذوق عالٍ.



تنسيق بنطلونات الجينز في الشتاء من نوران النادي

بنطلونات الجينز



لأن بنطال الجينز يُعَدُّ قطعة متجددة في خطوط الموضة لكل عام، فسوف نرصد لكُنَّ من وحي نوران النادي عدة خيارات مناسبة لفصل الشتاء؛ حيث تأنقت ببنطال الجينز الأبيض مع بلوزة بيضاء شتوية ومعطف من الفرو البنفسجي، وأكملت مظهرها بإكسسوارات من الجلد الأسود لأناقة بسيطة ويومية، وفي إطلالة أخرى ظهرت ببنطال الجينز الواسع باللون الأزرق مع بلوفر بني مزين بكتابات بيضاء ومعطف من الجينز الأبيض، وأكملت إكسسوارات الإطلالة باللون الأبيض للمسة حيوية، وفي الإطلالة الثالثة ارتدَتْ بنطال الجينز الواسع مع بلوزة وحجاب باللون الأبيض ومعطف أحمر من الفرو، كما أطلت ببنطال الجينز الداكن مع قميص أبيض مُكمل ببلوزة فوشيا من الفرو الناعم مع حقيبة ضخمة باللون الأبيض المزين بالسماوي.

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إطلالات البنطلونات الواسعة لمظهر أكثر احتشاماً

البنطلونات الواسعة



يُعَدُّ البنطال الواسع من أكثر القطع المفضلة للمحجبات؛ وذلك لحشمته وسهولة تنسيقه، لذا نسقت نوران النادي بنطالاً واسعاً أسود مع بلوزة بيضاء مطبعة بالأسود، وأكملت مظهرها بحقيبة وحجاب باللون البنفسجي، وفي الإطلالة الثانية اختارت بنطالاً واسعاً باللون البيج مع بلوزة سوداء مصممة برقبة مرتفعة وقميص مطبع باللونين الأسود والأبيض، وأكملت إكسسوارات الإطلالة باللونين الأسود والأبيض، فيما تألقت ببنطال أسود واسع مع معطف رياضي مصمم باللونين الأبيض والسماوي، وأكملته بإكسسوارات حيادية اللون لأناقة عصرية.



خيارات شتوية كاجوال من نوران النادي

خيارات شتوية كاجوال



لإطلالة شتوية يومية بأسلوب الكاجوال، تزينت نوران النادي ببنطال أسود مع بلوزة حمراء مصممة بأكمام منفوخة ومزينة بحزام للخصر مع إكسسوارات ذهبية أكملت مظهرها بأسلوب لافت، فيما لجأت للألوان العصرية في إحدى إطلالاتها بارتدائها بلوزة من الصوف البرتقالي مع بنطال من الجينز الزيتي، وأكملت الإطلالة بإكسسوارات باللون البيج مع حقيبة من القش.

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