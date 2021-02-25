قفاطين مغربية من وحي أميمة باعزية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 فبراير 2021 06:32 مساءً - أميمة باعزية، فنانة مغربية ملقبة باسم "مولات الدربوكة"، اشتهرت بصوتها المميز في الغناء وبإحيائها للحفلات المختلفة، وهي تعتمد بشكل كبير على القفاطين المغربية في إطلالاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، لذا نرصد لكُنَّ من وحيها عدة إطلالات؛ لتستوحين منها أفكاراً تلائم أذواقكن.



قفطان مطرز بالألوان من أميمة باعزية

قفطان مطرز بالألوان



لإطلالة عصرية مواكبة للموضة، تأنقت أميمة باعزية بقفطان أسود مصمم بأكمام واسعة ومطرز بالأصفر والأزرق والأحمر في المنتصف وعلى أطراف الأكمام، وتميَّز بحزام أسود فاخر للخصر، وفي إطلالة أخرى نسقت أميمة قفطاناً بنفسجياً مطرزاً بالذهبي والسماوي بأسلوب ناعم وأنثوي مع حزام ذهبي محدِّد للخصر، واختارت في الإطلالة الثالثة تكشيطة مغربية مصممة باللون الزهري المطرز بالنقوشات الملونة بالبرتقالي والسماوي ودرجات الزهري لأناقة بسيطة في التجمعات المنزلية.

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قفاطين ملكية للمناسبات

قفاطين ملكية للمناسبات



تتميز النساء المغربيات بارتداء القفاطين الملكية في مناسباتهن الضخمة كحفلات الزفاف، لذا أطلت أميمة باعزية بقفطان سماوي مطرز بالذهبي البرونزي بأسلوب فاخر مع حزام ضخم محدِّد للخصر، وأكملت الإطلالة بتاج ذهبي لإطلالة راقية، وفي إطلالة أخرى ارتدَتْ قفطاناً برتقالياً مكسواً بالتطريزات الذهبية اللامعة مع تاج عصري للشعر وحزام مصمم بدوائر متصلة باللون الذهبي، كما ظهرت بقفطان سماوي مطرز بالمخمل البني مع حزام فاخر للخصر وإكسسوارات تراثية مختلفة.

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أميمة باعزية بقفاطين للمناسبات

أميمة باعزية بقفاطين للمناسبات



للقفاطين العصرية المناسبة للمناسبات المختلفة، تألقت أميمة باعزية بقفطان أصفر مكسوٍّ بالتطريز الذهبي مع فستان من الساتان الأحمر، وأكملت مظهرها بإكسسوارات ذهبية للشعر، كما تزينت بقفطان أحمر ناعم مطرز بالذهبي مع حزام وإكسسوار للشعر مصمَّمَيْن بالذهب الفاخر، ليُضفي على مُرْتَدِيَتِهِ إطلالة جذابة، وفي مظهر أكثر بساطة اختارت أميمة قفطاناً أزرق مطرزاً بالذهبي والزهور الملونة للمسة لافتة وأنيقة، وفي إطلالة مفعمة بالأنوثة ارتدَتْ قفطاناً من الساتان الزهري المطرز بالذهبي بأسلوب ناعم.

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