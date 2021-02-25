درجة البودرة المناسبة للبشرة الحِنْطِيَّة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 فبراير 2021 06:32 مساءً - بودرة الوجه من أهم مستحضرات التجميل التي يجب توافرها عند وضع المكياج، سواء كان ناعماً أو قوياً؛ لكونها تعمل على توحيد لون البشرة وإخفاء الشوائب في ظل تغطية كاملة، ولكن يجب التوقف عندها ومعرفة كيفيّة اختيارها لتتمتعن بمكياج مثالي، ولأن البشرة الحِنْطِيَّة هي الأكثر صعوبة عند اختيار البودرة، فسوف نساعدك اليوم بعدة نصائح.



نصائح لاختيار بودرة الوجه

بودرة الوجه



في البداية عليك أن تعرفي أن اختيار البودرة المناسبة للبشرة عملية تحتاج إلى الوقت، وتجربة تحتمل الصواب والخطأ، وتتم بالتجربة لاختيار اللون الأنسب للبشرة، وعند اختيار بودرة الوجه من الضروري عدم الاكتفاء بتجربتها على اليد؛ إذ إن اللون يتضح عند تجربته على الوجه أو العنق، والسر يكمن في أن لون بشرة اليدين ليس كلون بشرة الوجه، كما أن طبيعة بشرة اليد تختلف عن طبيعة بشرة الوجه، لذلك عند التوجه إلى المتجر المتخصص في بيع مستحضرات التجميل احرصي على عدم وضع أي بودرة مسبقاً على وجهك، وجرِّبي في المتجر ما تقدِّمه لك اختصاصية التجميل، كما أنه في بعض الأحيان قد لا تجدين ما يناسبك بالتحديد، وللحصول على لون البودرة المناسب يجب خلط لونين بدرجتين مختلفتين، ومن المهم أن تكون البودرة المختارة تعكس على الوجنتين ضوءاً، وتمنح البشرة حيوية وإشراقاً ولا تجعلها معتمة، كما يُفَضَّل اختيار البودرة التي يكون تركيبها خفيفاً، لا أن تختاري النوع ذا التركيب السميك.

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البودرة المناسبة للون البشرة الحِنْطِيَّة

البودرة المناسبة للون البشرة الحِنْطِيَّة



يعتمد اختيار البودرة على لون البشرة بشكل كبير، فاللون الحِنْطِيّ له درجات مختلفة، لذا لا بدّ من تجربة البودرة بدلاً من الأخذ بنصائح الأخريات، فالبشرة السمراء تحتاج إلى الظلال المائلة للون البرونزي لتمنح البشرة إطلالة دراماتيكية لافتة، وخاصة عند وضع المكياج القوي، أما البشرة الحِنْطِيَّة فتحتاج لوناً ذا درجة تفتيح قليلة، وتحتاج صاحبة البشرة الحنطية كذلك إلى بودرة وجه خفيفة القوام ومرطِّبة للبشرة، ويُفَضَّل أن تكون بصيغة مُطْفَأَة أو مات بدلاً من اللّامعة؛ لمنع مظهرها الدهنيّ والزيتيّ وحتى لا تبدو دبقة، ولتمتصّ الإفرازات الدهنيّة، وإذا كنتِ ترغبين في تفتيح لون البشرة فاختيار بودرة الوجه التي تتمتع بدرجات لونية أفتح بكثير من لون بشرتك سيرتدُّ عليك سلباً، فالنتيجة على الأغلب ستكون بشرة مائلة إلى الرمادي وباهتة وتفتقد إلى الحيوية، حيث إن تفتيح البشرة يبدأ باستخدام البرايمر قبل كريم الأساس مع الختام بالبودرة المناسبة.

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