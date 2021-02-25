دقيق الذرة للوجه ستفاجئك نتائجه

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 فبراير 2021 06:32 مساءً - تتعرّض البشرة للعديد من التغيّرات والعوامل التي تُسبّب في فقدان نضارتها وإشراقها، ما يجعلها تفقد رونقها وإشراقة فتبدو باهتة وجافة. ومع ذلك، لا داعي لليأس، لأنه من السهل الحصول على مُكوِّنات غير مكلفة ومفيدة في العناية بالبشرة، وأحد هذه المُكوِّنات هو دقيق الذرة، الذي يحتوي على العديد من الاستخدامات التجميلية التي ستفاجئك، والغني بالخصائص الرئيسة والمُفيدة للحفاط على بشرة صحية وجميلة.



ماسكات دقيق الذرة للوجه

ماسكات دقيق الذرة للعناية بالبشرة

إليك، أفضل ماسكات دقيق الذرة للوجه، تُعزّز من جمال بشرتك وتمنحها ملمسًا ناعمًا كالحرير.



ماسك دقيق الذرة والحليب ومسحوق الأرز والعسل لتوحيد لون البشرة

هذا الماسك فعّال في توحيد لون البشرة

يُساعد دقيق الذرة في توحيد لون بشرتك، مع تركها ناعمة وسلسة ونضرة. ويُساهم الحليب في التخلّص من أي تغيرات في لون البشرة، مما يساعد في تقليل ظهور البقع الداكنة والعيوب وندبات حب الشباب. أما مسحوق الأرز فيُعتبر عاملًا مقشرًا بامتياز؛ حيث يعمل على إزالة خلايا الجلد الميتة والأوساخ والشوائب الأخرى من البشرة، أما العسل يُساعد في التخلّص من تفاوت لون البشرة، وطريقته كالآتي:

أضيفي ملعقتين كبيرتين من دقيق الذرة ومسحوق الأرز إلى 3 ملاعق كبيرة من الحليب وملعقة كبيرة من العسل، ثم اخلطي جميع المُكوِّنات جيدًا لتشكيل عجينة ناعمة، ضعيها على وجهك ورقبتك، مع التدليك باستخدام أطراف أصابعك في حركات دائرية لمدة 5 دقائق. ثم، اتركيه لمدة 20 دقيقة قبل شطفه بالماء البارد.

كرّري هذا الماسك مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج مُرضية.

تابعي المزيد: ماسكات التفاح الأفضل لإعادة نضارة البشرة



ماسك دقيق الذرة والخل للرؤوس السوداء

يُفيد هذا الماسك في التخلّص من الرؤوس السوداء

يعمل دقيق الذرة على تنظيف البشرة. ويُساعد الخل في التئام حروق الشمس، والتخلّص من الجلد الميت، وإزالة الرؤوس السوداء؛ لاحتواء الخل على الأسيتيك والذي يُساعد في الحفاظ على توازن درجة الحموضة المثالية للبشرة، وعدم تركها تصبح جافة جدًا أو دهنية، وطريقته كالآتي:

اخلطي ملعقة كبيرة من دقيق الذرة مع ملعقتين صغيرتين من الخلّ العضوي لتشكيل عجينة ناعمة، وادهنيه بطبقة سميكة على وجهك ورقبتك، مع التركيز على المناطق التي يوجد بها الرؤوس السوداء، واتركيه لمدة 15 دقيقة، قبل غسله بالماء البارد.

كرّري هذا الماسك ثلاث مرّات في الأسبوع للتخلّص من الرؤوس السوداء بنجاح.



ماسك دقيق الذرة والبابايا والموز لتفتيح البشرة

يُساعد هذا الماسك في تفتيح لون البشرة

يُساهم دقيق الذرة في إزالة خلايا الجلد الميتة والأوساخ والشوائب الأخرى من بشرتك، وتحتوي البابايا على مادة الباباين، وهو المركب الفعّال الذي يمتلك خصائص تفتيح البشرة، كما أنه يساعد في تغذية وترطيب بشرتك. ومن ناحية أخرى، يُساعد الموز في التخلّص من الجلد المتقشّر والجاف والباهت، ويغذي بشرتك من أعماقها، وطريقته كالآتي:

اهرسي ثمرة موز ناضجة، وبضع قطع من البابايا الناضجة في وعاء نظيف باستخدام ظهر شوكة حتى لا تكون هناك كتل أو قطع بداخلها. ثم، أضيفي ملعقتين كبيرتين من دقيق الذرة إلى هذا المزيج واخلطي جيدًا لتشكيل عجينة ناعمة. بعدها، ضعي الماسك بالتساوي على وجهك ورقبتك، مع تجنّب المناطق الحسّاسة تحت العينين، واتركيه لمدة 20 دقيقة قبل شطفه بالماء البارد.

استخدمي هذا الماسك مرتين في الأسبوع لنتائج إيجابية.

تابعي المزيد: ماسكات الزبادي لبشرتكِ الجافة



فوائد دقيق الذرة الجمالية

يمتاز دقيق الذرة بفوائد جمالية لا تُعدّ ولا تُحصى

يحتوي دقيق الذرة على كمية معقولة من البروتين الذي يُساعد في تعزيز الكولاجين ويمنع ظهور علامات شيخوخة الجلد.

يُحافظ المعادن والأحماض الأمينية المتوفرّة في دقيق الذرة على صحة البشرة ومنحها النضارة والإشراق.

خصائص التطهير المتوافرة في دقيق الذرة، تُزيل الأوساخ والشوائب السطحية وتمنحك بشرة صافية ونظيفة ومتوهّجة.

إن وجود فيتامين E في دقيق الذرة، يُخفّف الجفاف ويمنع البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية ويقلل احمرار الجلد.

يقي من الشيخوخة، ويرطبها ويُعزّز صحة البشرة؛ لغناه بالفيتامينات B1 و B2

يُفيد في تفتيح لون البشرة، فضلًا عن التخلّص من التصبّغات اللونية.

يعمل على تقشير البشرة ويُساعد في التخلّص من الجلد الميت ومنح البشرة النضارة والحيوية.

يُساعد في التخلص من الزوان الذي يسدّ مسامات البشرة.

يُزيل طبقات الجلد الميتة، ويخلّص البشرة من الشوائب العالقة، والأتربة، والغبار، وآثار المكياج.



دقيق الذرة في سطور

دقيق الذرة في سطور

يتم إنتاج دقيق الذرة عن طريق طحن حبوب الذرة حتى تتحول إلى مسحوقٍ ناعم، وغنيّ بالبروتين والألياف والنشا، وفيتامين ب6، وفيتامين ب1 المعروف باسم الثيامين، والمنغنيز، والمغنيسيوم، بالإضافة إلى بعض مُضادات الأكسدة كالسيلينيوم، وبعض أنواع الكاروتينات مثل اللوتين والزيانثين.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

تابعي المزيد: أفضل ماسكات لتنحيف الوجه