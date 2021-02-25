10 معلومات عن شيري عادل بعد تعرضها لوعكة صحية: الزوجة الثالثة لمعز مسعود

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعرضت الفنانة شيري عادل، أمس، لوعكة صحية، استدعت نقلها إلى أحد مستشفيات القاهرة، ومن ثم الخضوع لإجراء عملية جراحية دقيقة، وسط عدم الكشف عن حالتها الصحية، ليتصدر اسمها محركات البحث.

ورجح البعض من متابعي الفنانة تعرضها لأزمة عقب أيام من عقد قران طليقها السابق الداعية معز مسعود، على الفنانة حلا شيحة، بعد قضاء فترة عدتها وقصة حب دامت لفترة لم يفصح عنها الثنائي سوى من 3 أشهر فقط، وكان من أبرز التعليقات، «يا عيني مستحملتش الصدمة، حساسة أوي وتعبت بعد خبر زواج معز، ربنا يقومها بالسلامة، ربنا معاكي ويقويكي».

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن الفنانة شيري عادل.

- شيرين عادل، والمعروفة في الوسط الفني باسم شيري عادل.

- ولدت في 19 أبريل عام 1988، وتبلغ من العمر 33 عامًا.

- ممثلة مصرية، بدأت مشوارها في الفن كطفلة إعلانات.

- انقطعت عن شاشة التليفزيون، وهي في عامها الخامس عشر.

- عادت من جديد بأول أدوارها السينمائية في فيلم أصحاب ولا بزنس، مع الفنان مصطفى قمر وهاني سلامة.

- كان ظهورها فيما بعد من خلال مشاركتها في العديد من الأعمال الدرامية التليفزيونية منها: حياتي إنت، وفرق توقيت، والمرسي والبحار، وعفريت القرش.

- من أهم أدوارها التليفزيونية دور الملكة ناريمان، في مسلسل الملك فاروق.

- شاركت في العديد من الأعمال السينمائية منها: خارج على القانون، وحسن ومرقص، وبلبل حيران، وعدة مسلسلات مثل: رقم مجهول، واسم مؤقت، والخطيئة.

- درست في كلية التجارة جامعة عين شمس قسم فرنسي.

- تزوجت من الداعية معز مسعود، في 12 يوليو عام 2018، حتى تحصل على لقب الزوجة الثالثة، إلى أن انفصلا ليتزوج بعدها من الفنانة حلا شيحة.