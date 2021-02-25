معلومات عن زوجة محمد رمضان بعد شائعة انفصالهما: يرفض عملها بالتمثيل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خلال الساعات القليلة الماضية، أعلنت العديد من الصحف نبأ انفصال الفنان محمد رمضان عن زوجته، إلا أن شقيقه ومدير أعماله محمود رمضان، نفى ذلك الأمر في تصريحات خاصة ل«الوطن»، مؤكدا أنها مجرد أكاذيب مجهولة المصدر، وأن محمد رمضان نفسه نفسه لا يعلم عنها شيئا، نظرا لانشغاله بالتصوير في دبي.

وتابع مدير أعمال محمد رمضان حديثه: «مش عارف بيجيبوا الكلام ده منين؟، وإيه الهدف من أخبار زي كده؟، طب ما ينشروا وثيقة الطلاق بالمرة لو كان كلامهم صح».

من هى زوجة الفنان محمد رمضان؟

وفيما يلي أبرز المعلومات عن زوجة محمد رمضان، عقب شائعة انفصالهما.

1- اسمها الثلاثي نسرين السيد عبدالفتاح.

2- تزوجت من محمد رمضان في 2012، مكتفيان بالاحتفال بعقد قرانهما دون حفل زفاف، وأطلت العروس بفستان أبيض بدون أكتاف، مع تسريحة شعر إنسيابية ممزوجة ببعض التموجات.

3- أنجبت نسرين طفلين من محمد رمضان، هما على وكنز.

4- أكدت العديد من وسائل الإعلام في 2019، نبأ انفصالها عن محمد رمضان، وارتباطه بالفنانة حلا شيحة، التي شاركت معه بطولة عمل درامي في السباق الرمضاني، إلا أنه نفى ذلك في العديد من التصريحات الإعلامية، فضلا عن نشره صور تجمع بزوجته باستمرار، وتوجيه رسائل رومانسية لها.

5- تمنت أن تكمل حياتها كلها بجوار زوجها، وألا يفترقان مطلقا، وفقا لما ذكرته في برنامج «ممكن» مع الإعلامي خيري رمضان الذي كان يذاع عبر CBC.

6- تحرص على تغيير لون شعرها باستمرار، حيث أطلت في البداية بشعر أسود ثم بني قاتم، وبعدها اختارت لون البني الأشقر، ثم ظهرت بالشعر الأصفر.

7- أعلن محمد رمضان رفضه عمل زوجته في مهنة التمثيل، مفضلا تفرغها لرعاية الأسرة وتربية الأبناء، بحسب تصريحه في برنامج «ممكن» مع الإعلامي خيري رمضان.