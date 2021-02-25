الامارات | بالفيديو.. «رحلة الإنسانية» تنطلق من دبي بأكبر لوحة في العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. «رحلة الإنسانية» تنطلق من دبي بأكبر لوحة في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أزيح الستار أمس عن العمل الفني العملاق الذي يحمل عنوان «رحلة الإنسانية»، في فندق أتلانتس، والتي أنجزها الفنان البريطاني ساشا جفري في الفندق بمساحة وصلت الى 17 ألف قدم مربعة لتحصد بذلك لقب أكبر لوحة فنية على القماش في العالم، وتدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية.

وأمضى الفنان البريطاني المقيم في دبي ساشا جفري والذي يعد أحد رموز الأعمال الإنسانية، 28 أسبوعا متواصلا من العمل في قاعة منتجع أتلانتس النخلة، منذ شهر مارس إلى شهر سبتمبر 2020، وذلك خلال فترة الإغلاق التي فرضتها جائحة كورونا، بمعدل 20 ساعة من العمل اليومي. وعمل الفنان البريطاني على استلهام اللوحة من رسومات قدمت للمبادرة، من قبل الأطفال من جميع أنحاء العالم.

عالجت لوحته مواضيع كثيرة ومنها العزلة والاتصال، وقد وتمكنت من الوصول إلى أكثر من 2.5 مليار شخص في جميع أنحاء العالم، وهي تعد جزءا من مبادرة جفري الخيرية «إنسانية ملهمة»، التي تم إطلاقها برعاية الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش بالشراكة مع دبي العطاء وأتلانتس النخلة.

وتهدف «رحلة الإنسانية» إلى جمع أكثر من 110 مليون درهم إماراتي (30 مليون دولار أمريكي) خلال مزادات حية ستقام خلال السنة القادمة، بحيث ستقوم دبي العطاء بتخصيص الأموال التي سيتم جمعها من قبلها لشركاء المبادرة وهم اليونيسف واليونسكو ومؤسسة «جلوبال جيفت» ودبي العطاء، لدعم مبادراتهم الإنسانية التي تعالج التحديات المتعلقة بحصول الأطفال على وسائل الاتصال وفرص التعلم إضافة إلى الرعاية الصحية والمرافق الصحية. كما انضمت إلى المبادرة كل من وزارة التسامح والتعايش ووزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news