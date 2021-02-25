الإفراط يهدد صحتك.. كم يحتاج الجسم يوميا من الباذنجان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

للباذنجان العديد من الفوائد الصحية للإنسان نظرا لأنه يحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات، التي تساعد على تعزيز صحة القلب ومكافحة السرطان، لكن على النقيض الآخر قد يسبب العديد من المشاكل الصحية عند تناوله يوميا.

ولذلك جمعنا لكم معلومات مهمة حول احتياج الجسم يوميا من الباذنجان، وفوائد الكمية المناسبة وأضرار الإفراط فيه، وذلك خلال موقع "medicalnewstoday".

كم يحتاج الجسم يوميا؟

يوصى بتناول ثمرة واحدة في اليوم، بما يعادل 5٪ من الاحتياجات اليومية التي يحتاجها الجسم من الألياف والنحاس والمنجنيز وB-6 والثيامين، كما أنه يحتوي على فيتامينات ومعادن أخرى.

فوائد الباذنجان:

- بسبب محتواه العالي من الألياف الطبيعية والبوتاسيوم وفيتاميني "ج" و"ب 6"، ومضادات الأكسدة، إذ يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

- يحتوي أيضا على نسبة كبيرة من الألياف وحمض الكلوروجينيك، إذ يساهم في تقليل مستوي الكوليسترول الضار في الدم، وتحفيز مستوي الكوليسترول الجيد.

- يساعد تناوله بصورة منتظمة على منع نمو الأورام والخلايا السرطانية في الجسم، وذلك بفضل احتوائه على مركب البوليفينول.

- كونه غني بـ "الناسونين"، لذا فأنه يساهم في الحفاظ على أغشية خلايا الدماغ من التلف وبالتالي تعزيز صحة الدماغ، ومنع الإصابة بالالتهاب العصبي وتسهيل تدفق الدم.

- بفضل احتوائه على نسبة عالية من الألياف الطبيعية، إذ تناوله يمنحك الشعور بالشبع والامتلاء، ما قد يعزز من إنقاص الوزن بشكل ملحوظ.

- يلعب اللوتين الموجود في الباذنجان دورا مهما في الحفاظ على صحة العين، ومنع التنكس البقعي المرتبط بتقدم العمر لدي كبار السن.

أضرار الإفراط في تناوله:

يبدأ الإفراط في تناول الباذنجان عند تناول أكثر من 2-4 ثمرات في اليوم، ويسبب بعض الأضرار الجانبية التالية:

- يحتوي على كمية كبيرة من الناسونين وتؤدي المستويات العالية من هذا المركب إلى انخفاض معدل الحديد بالجسم، لذا ينصح بتجنب تناوله خاصة للأشخاص اللذين يعانون من فقر الدم.

- بسبب محتواه من السولانين، وهو مركب سام يحافظ على النباتات أثناء عملية النمو، وعند تناوله بكميات خاطئة يمكن أن يؤدي إلى ظهور بعض الأعراض مثل حرقان الحلق والقيء والغثيان وعدم انتظام ضربات القلب، وبالتالي يصبح مادة سامة.

- في بعض الحالات، يمكن يسبب الإكثار من تناوله إلى حدوث رد فعل تحسسي، و قد تشمل أعراض مثل: التورم وصعوبة التنفس، لذا يجب عند التعرض لهذه الأعراض، الذهاب إلى الطبيب المختص على الفور حيث يمكن أن يصف بعض الأدوية لتخفيف حدة هذه الأعراض.

- كما يحتوي أيضا على الأكسالات، التي تساعد في تكون حصوات الكلى لدى بعض الأشخاص الذين لايستطيع أجسامهم عن امتصاصها، ما قد تتسبب في تلف الكلى، لذا من الأفضل التقليل من تناوله.