"الجرعتين بـ200 جنيه".. إليك ما يجب معرفته عن لقاح كورونا قبل التطعيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تبدأ مصر حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، في الأيام القليلة المقبلة، بعدما تم الإعلان عن بدء التسجيل في الموقع الإلكتروني يوم الأحد المقبل، لتسجيل المواطنين من الفئات المستحقة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من عمر 40 عاما.

وأكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن رسوم الحصول على اللقاح للقادرين لن تزيد على 200 جنيه للجرعتين.

وقبل التطعيم، يستعرض "الخليج 365" كل ما يجب معرفته عن لقاح كورونا قبل التطعيم.

ما هو اللقاح؟

ستبدأ مصر حملة التطعيم معتمدة على لقاح "سينوفارم" الصيني، بعدما أعلنت هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن مصر استقبلت شحنة لقاحات جديدة، وتبلغ 300 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة "سينوفارم".

كيف يعمل؟

"سينوفارم" لقاح معطل، أي يحتوي على الفيروس الذي تم إنشاؤه في المختبر ثم تم قتله، تم تجريبه على القوارض والأرانب والقرود دون أن يسبب أي آثار جانبية، وفقا لـ"سكاي نيوز".

نتائج مبشرة

بعد مراجعة النتائج الأولية لتجارب المرحلة الثالثة التي أجرتها الشركة، أظهرت النتائج فعالية بنسبة 86% ضد الإصابة بفيروس كورونا.

حصل على موافقة الطوارئ المصرية من هيئة الدواء المصرية، حيث أثبت فاعلية بنسبة 86% في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و99% في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100% في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

أزمة وحيدة

تحظى اللقاحات المعطلة بتاريخ من الاستخدام الناجح، وهي تكنولوجيا معروفة استخدمت في صنع لقاحات لأمراض مثل الإنفلونزا والحصبة وداء الكلب، لكنها لا توفر مناعة قوية مثل اللقاحات الحية، لذلك قد يكون من الضروري تناول عدة جرعات بمرور الوقت.

عدد الجرعات

وفقا لـ"سينوفارم"، فإنه من المحتمل أن يوصى بأخذ جرعتين من اللقاح بفاصل 28 يوما، لأن الأولى توفر حماية بنسبة 97% فقط، لذا فإن التطعيم بجرعتين يرفع نسبة الحماية إلى 100%.

نصائح مهمة قبل التطعيم

- يجب ألا يعاني الشخص من أعراض التهابات فيروسية تنفسية، ومن تفاقم أمراض مزمنة.

- يجب ألا يكون لدى الشخص أي من مظاهر وأعراض أمراض البرد، مثل الزكام والرشح من الأنف، والسعال، وارتفاع درجة الحرارة، الشعور بالإنهاك.

- يجب الحذر من تناول الأطعمة الثقيلة والوجبات السريعة.

- الاستعداد نفسيا للتطعيم، لأن القل، قد يرفع ضغط الدم، وأثناء التطعيم، يتم إفراز الأدرينالين وهرمونات التوتر بشكل طبيعي، وهذا يؤثر بشكل إضافي على الأوعية الدموية، ونتيجة لذلك، قد يشعر الشخص بالدوار وقد يفقد الوعي.

- التوقف عن التدخين.

- ممارسة التمارين الرياضية وخاصة للذراعين.

- أخذ قسط جيد من النوم ليلاً.

- تناول طعام صحي يقوي المناعة.

الأعراض ما بعد التطعيم

تم رصد أعراض جانبية بسيطة ومتوقعة للقاح سينوفارم الصيني، مثل أي لقاح آخر، كان أكثرها الشعور بالألم في منطقة الحقن، والشعور بالإعياء أو الصداع البسيط، ولم تسجل أية أعراض جانبية خطيرة تحتاج تدخلا علاجيا فوريا، وفقا للدكتورة نوال الكعبي، رئيس اللجنة الوطنية السريرية لفيروس كورونا بالإمارات، والباحث الرئيسي للتجارب السريرية للقاح.

اللقاح مثل الإنفلونزا

وفقا لوزيرة الصحة، هالة زايد، فإن لقاح "سينوفارم" نوع من اللقاحات يعتمد على الفيروس غير الحي مثل تطعيم الإنفلونزا وبه مأمونية عالية.

الممنوعون من التطعيم

بالنسبة للقاح سينوفارم، سيتم استبعاد هذه الفئات من التطعيم:

- الأطفال من هم أقل من 18 أو 16 سنة.

- الأشخاص الذين عانوا من قبل من حالات تحسس شديدة، "المصابون بالحساسية".

- الحوامل والمرضعات.

- المصابون بنقص المناعة.

- المصابون الحاليون أو المتعافون.