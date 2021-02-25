مدير "فاكسيرا" يكشف موقف الأطفال في عمر شهرين وأكثر من التطعيمات الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين "المقيمين على أرض مصر"، من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان لمدة 4 أيام، خلال الفترة من الأحد الموافق 28 فبراير حتى الأربعاء 3 مارس.

أحد هذه التطعيمات فموي "سابين أحادي التكافؤ نمط 2"، وتتنقل به الحملات من شقة إلى شقة، بجميع المناطق الحضرية والريفية على مستوى محافظات الجمهورية.

والتطعيم الآخر تم إدراجه ضمن جدول التطعيمات الإجبارية للأطفال، بإضافة جرعتين جديدتين لطعم شلل الأطفال بالحقن "سولك".

وبحسب الخطاب الذي أرسلته الوزارة إلى مديريات الشؤون الصحية على مستوى الجمهورية، فإنه من المقرر تطعيم الأطفال بجرعتين جديدتين من "سولك" عند إتمام عمر "شهرين و6 أشهر"، بجرعة 0.5 سم، حقنًا بالعضل بالعضلة الأمامية للفخذ اليسرى، بداية من يوم الاثنين المقبل، إضافة إلى الجرعة الحالية عند إتمام 4 أشهر.

وبذلك يصبح جدول التطعيمات الروتينية متضمنًا 3 جرعات من طعم شلل الأطفال بالحقن سولك عند إتمام "شهرين- 4 شهور- 6 شهور".

ويؤكد دكتور مصطفى المحمدي مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح (فاكسيرا) وخبير الأمصال لـ"الخليج 365"، أنه يجب أن يوجد فاصل مدة زمنية بين التطعيمات الفموية لشلل الأطفال لا تقل عن 28 يوما، وإذا كانت المدة أقل من ذلك لا يستفيد الطفل إلا بآخر جرعة تلقاها فقط.

وبسؤال "المحمدي" عن الأطفال الذين تجاوز أعمارهم الشهرين ولم يحصلوا على التطعيم الجديد الإضافي لشلل الأطفال الذي اوصت به الصحة، يؤكد أنه يمكن للطفل الحصول على الجرعة في تطعيم الـ 4 أشهر وكذلك تطعيم الـ 6 أشهر، وأنه لا داعِ للقلق إذا تجاوز الطفل عمر الـ 6 أشهر قبل بدء التطعيم الإضافي الذي تم إدراجه بالوحدات الصحية.

ولفت إلى أن الحكومة سوف تخصص حملات إضافية لمن فاتهم التطعيم قبل فترة إدراجه لجداول التطعيمات من قبل الدولة.