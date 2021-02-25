التسجيل يبدأ الأحد.. 6 فئات ممنوعة من التطعيم ضد كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– سيد متولي:

بعد أن أعلنت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، عن فتح الموقع الإلكتروني بداية من الأحد المقبل، لتسجيل المواطنين من الفئات المستحقة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من عمر 40 عامًا، لتلقي لقاحات فيروس كورونا، يتساءل الجميع عن الفئات التي تستطيع تلقي التطعيم ضد كوفيد-19.

الموقع الإلكتروني يتيح للمواطنين إدراج 3 تقارير طبية للوقوف على الحالة الصحية للمواطنين، ويحدد الموقع تلقائيًا الأولوية للحصول على اللقاح، ويتم إرسال رسالة نصية للمواطنين بموعد ومكان تلقي اللقاح، وتوقيع الكشف الطبي لقياس الوظائف الحيوية، وتلقي الجرعة الأولى من اللقاح واستلام كارت المتابعة لتلقي الجرعة الثانية.

ويستعرض "الخليج 365" الفئات الممنوعة من التطعيم ضد كورونا، كالتالي:

وفقا للدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشؤون الصحة والرعاية، ومنظمة الصحة العالمية فإن الفئات المستثناة من تطعيم فيروس كورونا، تشمل:

1- الأطفال من هم أقل من 18 أو 16 سنة.

لا يوصى بتطعيم جميع الأطفال؛ لأنه لم يثبت صحة تناولهم للتطعيم بعد، ولأن الدراسات الإكلينيكية لم تستكمل ولم تحدد أمان التطعيم لهذه الفئات.

2- الأشخاص الذين عانوا من قبل من حالات تحسس شديدة، "المصابون بالحساسية"

لن يتلقى هؤلاء الأشخاص، الذين سبق أن ظهرت لديهم حساسية لأي مكون من مكونات اللقاحات، التطعيم ضد كورونا.

3- الحوامل والمرضعات

رغم أن الحوامل معرضات لخطر الإصابة بالمضاعفات الشديدة لفيروس كورونا أكثر من غيرهن، إلا أنه لا يوصى بتطعيمهن في هذه المرحلة، تجنبا لمخاطر الأثار الجانبية على الجنين.

4- المسافرون الدوليون الذين لا يندرجون ضمن الفئات ذات الأولوية

لا تدعم الصحة العالمية، مطالبة المسافرين بتقديم إثبات على تلقي التطعيم ضد كورونا كشرط للسماح لهم بمغادرة أو دخول بلد ما أو السفر على الصعيد الدولي.

5- المصابون بنقص المناعة

أكدت الصحة العالمية ضرورة إجراء المزيد من الدراسات بشأن آثار اللقاح على المصابين بنقص المناعة، رغم أنهم معرضون بشكل أكبر لخطر الإصابة بالمضاعفات الشديدة لفيروس كورونا، لكن المنظمة أكدت أن التجارب السريرية لم تتح سوى بيانات محدودة وقليلة بشأن أمان اللقاحات على هذه الفئة.

6- المصابون الحاليون أو المتعافون

لا يمكن تطعيم الأشخاص المصابين بكورونا، أو الذين سبق أن أصيبوا في الماضي، بسبب محدودية إمدادات اللقاح، وعدم وجود خطورة على حياتهم، ويمكن تأجيل تطعيمهم لمدة تصل إلى 6 أشهر بعد إصابتهم بفيروس كورونا، وهي الفترة الزمنية التي يحصل فيها الجسم على المناعة المكتسبة.