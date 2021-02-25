كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 فبراير 2021 04:37 مساءً - يتسم جسم الساعة الرملية بالخصر النحيف، مع أكتاف ومنطقة أفخاذ متساوية في العرض، وهو ما يجعل الفتاة صاحبة جسم الساعة الرملية تظهر دائماً بإطلالة متناسقة وجذابة خاصة في حال اعتماد فساتين تُظهر تناسق جسمها.

وفي هذا الألبوم، تُقدم لكِ "الخليج 365.نت"، أجمل تصميمات فساتين لجسم الساعة الرملية، من أشهر الماركات العالمية، لتختاري من بينها التصميم الأنسب لكِ:



فستان قصير لجسم الساعة الرملية من Lanvin

Lanvin



لاقت موضة الفساتين ذات النقوش الاستوائية رواجاً كبيراً في الآونة الأخيرة، وهو ما جعل أكبر دور الأزياء العالمية تقدمها في مجموعاتها الصيفية والربيعية.

وإذا كنتِ تبحثين عن تصميم أنيق لفستان بنقوش استوائية يناسب جسم الساعة الرملية، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الجذاب لفستان أسود قصير من ماركة Lanvin، وهو فستان مُصمم بتوب ذي فتحة صدر على شكل حرف V، مع أكمام طويلة واسعة، وتنورة قصيرة ذات حزام على الخصر وتصميم الكشكش مع شق أمامي يكشف الساق.

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فستان أسود لجسم الساعة الرملية من Chanel

Chanel



لإطلالة كلاسيكية تلفت الأنظار إليكِ، يُمكنكِ الاستعانة بهذا الفستان الجذاب من ماركة Chanel، وهو فستان أسود متوسط الطول، مُصمم بدون أكمام مع فتحة صدر على شكل حرف V، وحمالات تلتف حول الرقبة، مع صدر بتصميم الكشكش، إضافة إلى تنورة بطول متفاوت بتصميم A Line.



فستان دانتيل لجسم الساعة الرملية من Valentino

Valentino



لإطلالة أكثر نعومة، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الأنيق لفستان طويل من ماركة Valentino، وهو فستان فخم مُصمم من توب من الكريب الأبيض بدون أكمام، مع تنورة سوداء بتصميم A Line، ذات شق أمامي، مُصممة من الدانتيل.

ويناسب هذا الفستان الخروجات المسائية، التي تتطلب إطلالة محتشمة وأنيقة في ذات الوقت.



فستان لجسم الساعة الرملية من Zara

Zara



لإطلالة أنثوية أكثر جاذبية، تناسب الخروجات النهارية، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الأنيق لفستان لجسم الساعة الرملية من ماركة Zara، وهو فستان مُصمم من القطن باللون البرتقالي، ذي توب بدون أكمام مع حمالات عريضة ورقبة دائرية ضيقة، مع تنورة ضيقة متوسطة الطول.

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