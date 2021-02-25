هل تعاني من ارتجاع المريء؟.. احذر هذه العادات الخاطئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

عندما تعاني من الإصابة بحرقة معوية مزمنة في المعدة وارتجاع المريء، يمكن أن تؤثر هذه الحالة على صحتك، وهناك بعض العادات والأشياء الخاطئة التي نرتكبها يوميا دون وعي، تتسبب في تفاقم أعراض ارتجاع المريء.

وهنا نستعرض لكم في السطور التالية، أبرز العادات التي من الضروري التوقف عن فعلها، وفق لما أورد موقع "verywellhealth".

- الإفراط في تناول الطعام:

تساعد الوجبات الكبيرة على توسيع المعدة وزيادة الضغط التصاعدي، ضد العضلة العاصرة للمريء السفلية "LES"، ما قد يؤدي إلى الحموضة.

لذا عليك تناول ست وجبات صغيرة كل يوم بدلًا من ثلاث وجبات كبيرة، إذ يساهم ذلك في منع المعدة من أن تصبح ممتلئة للغاية، ومنع تحفيز إنتاج حمض المعدة.

- تناول الطعام سريعا:

عندما تأكل بسرعة كبيرة، يكون من الصعب على الجهاز الهضمي أداء وظيفته، ما يتسبب في الإصابة بعسر الهضم، وبالتالي زيادة فرصة تفاقم أعراض ارتجاع المريء، لذا يفضل مضغ الطعام جيدا قبل ابتلاعه.

- تجنب تناول الأطعمة التي تسبب ارتجاع المريء:

هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تؤدي إلى ارتجاع المرئ مثل: الأطعمة المقلية، واللحوم عالية الدهون، والصلصة، منتجات الألبان كاملة الدسم، الشوكولاتة، النعناع، الكافيين.

- النوم بعد تناول الطعام مباشرة:

يمكن أن يؤدي النوم على معدة ممتلئة إلى زيادة ضغط على العضلة العاصرة للمريء السفلية (LES)، ما يزيد من فرص ارتجاع المريء، لذلك من الأفضل الانتظار ما لا يقل عن 2-3 ساعات بعد تناول الطعام قبل النوم، وتجنب تناول الوجبات الخفيفة ليلا.

- التدخين:

إذا كنت من المدخنين، يجب عليك التفكير في الإقلاع عنه على الفور، نظرا لأنه يمكن أن يسبب انخفاض إنتاج اللعاب، وحدوث تغييرات في حمض المعدة، وضعف أداء العضلة العاصرة للمريء، ماقد يحفز الإصابة بارتجاع المريء.

- الكحول:

يساعد تناول الكحول في زيادة كمية الأحماض التي تنتجها المعدة، فضلا عن الإصابة بحرقة المعدة، لذا عليك تجنب تناولها قدر الإمكان.

- ارتداء الملابس الضيقة:

الملابس التي تُثبَّت بإحكام حول البطن، مثل الأحزمة الضيقة وأحزمة الخصر، يمكن أن تضغط على المعدة وتجبر الطعام على الارتجاع إلى المريء.

- الشعور والإجهاد بالتوتر المستمر:

يمكن أن يتسبب الشعور بالتوتر والإجهاد المستمر إلى حرقة في المعدة، لذا فمن المهم إيجاد طرق لتخفيف التوتر، وبالتالي تقليل الإصابة بحرقة المعدة، عن طريق القيام بتمارين التنفس، أو التأمل، الاستماع إلى الموسيقى، وممارسة الرياضة.