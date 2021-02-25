4 مكملات طبيعية أثبتت فعاليتها في منع الصلع وتعزيز نمو الشعر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يعاني الكثير من الجنسين وبخاصة الرجال من مشكلة تساقط الشعر، فيعتبر الصلع النمطي المعروف أيضا باسم الصلع الأندروجيني، سببًا رئيسيًا لتساقط الشعر، وغالبًا ما تكون الحالة وراثية وتتضمن عدة جينات مختلفة، فتبدو مقاومتها بالأدوية دون جدوى، حيث لا يوجد علاج للصلع النمطي الذكري أو الأنثوي، ولكن ثبت أن المنتجات الطبيعية لديها القدرة على تحفيز نمو الشعر.

ووفقًا لما ذكره موقع express فإنه ثبت أن ثلاثة مكملات طبيعية تمنع أسباب الصلع النمطي، وهي كالتالي:

زيت بذور اليقطين

قارنت إحدى الدراسات آثار تناول 400 ملغ من زيت بذور اليقطين عن طريق الفم يوميًا مع الدواء الوهمي لمدة 24 أسبوعًا في 76 مريضًا يعانون من الصلع الوراثي.

وجد الباحثون زيادة بنسبة 40 في المائة في عدد الشعر مقابل 10 في المائة للعلاج الوهمي، وتحسين درجات الرضا التي أبلغ عنها المرضى أيضًا.

زيت إكليل الجبل

وهو مشتق من عشب عطري دائم الخضرة، قد ثبت أنه ينافس المينوكسيديل في إحدى الدراسات.

يبدو أن زيت إكليل الجبل هو بديل آمن بدون وصفة طبية للثعلبة الذكرية ، وخلص الباحثون إلى أن نتائج هذه الدراسة تستحق المزيد من البحث.

المينوكسيديل

هو أحد العلاجات الدوائية الرئيسية المستخدمة لعلاج الصلع الوراثي.

في التجربة، طُلب من 100 مريض بالثعلبة الأندروجينية إما استخدام غسول زيت إكليل الجبل يوميًا أو تناول المينوكسيديل، وأظهرت المجموعتان زيادة ملحوظة في عدد الشعر في ستة أشهر.

شهدت بالميتو

هو مستخرج من توت شجرة نخيل المنشار بالميتو، واستخدم قديمًا في علاج تساقط الشعر، نظرًا لقدرته على تنظيم الهرمونات وارتفاع مستوى هرمون الذكورة أو التستوستيرون والمسؤول عن نمو الشعر.

أظهرت دراسة لتقييم تأثير نمو الشعر لمصل بالميتو المنشار الموضعي المطبق لمدة أربعة أسابيع والغسول المطبق لمدة 24 أسبوعًا ، في 50 رجلاً يعانون من الثعلبة الأندروجينية، أن تركيبة المنشار بالميتو أظهرت زيادة في عدد الشعر النهائي عند 12 و 24 أسبوعًا.