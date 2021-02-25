كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 فبراير 2021 12:34 مساءً - تختلف وتتنوع تّسريحات الشعر الطويل لتلبّي كافّة الأذواق، ومن أكثر تسريحات الشعر رواجًا، هي تسريحة جل باك للشعر الطويل، التي تجمع ما بين الكلاسيكية والأناقة من جهة، والعصرية والجرأة من جهة ثانية. وتُعتبر من تسريحات الشعر المفضّلة لدى أغلب السيدات في الإطلالات الصباحية والمسائية، ولجميع المناسبات والإحتفالات؛ نظرًا لجاذبيتها وسهولة تطبيقها.

دللّي نفسك وتألقّي بإطلالة مُلفتة وعصرية، من خلال مجموعة تسريحات جل باك للشعر الطويل، يستعرضها لك "الخليج 365.نت"، بطرق مختلفة لتسطعي جمالًا، وتمنحي نفسك إطلالة أنيقة تُحاكي آخر صيحات تسريحات الشعر 2021 التي تتناسب مع الشعر الطويل.



أجمل موديلات تسريحات جل باك للشعر الطويل

أجمل موديلات تسريحات جل باك للشعر طويل

إليك، أجمل موديلات تسريحات جل باك للشعر الطويل، لتختاري منها التسريحة التي تُعجبك لتزينّي بها شعرك.

تسريحة جل باك للشعر الطويل بأسلوب الريترو

تسريحة جل باك للشعر الطويل لإطلالة جدًا خلابة

من أجمل التسريحات التي تفضلها الكثيرات اللواتي يعشقنَّ تغيير تسريحات شعرهنَّ والراغبات في التجديد المستمر لتحسين مظهرهنَّ من حين إلى آخر. وباستطاعة إطلالة بسيطة أن تقلب المقاييس، لذا أنت بحاجة إلى تصاميم قويّة لإضافة لمسة مميّزة إلى إطلالتك، وذلك باعتمادك الأقراط التي تلعب دورًا مهمًا في إظهار جمالك.

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تسريحة جل باك للشعر الطويل المستقيم المسحوبة الى الخلف

تسريحة جل باك للشعر الطويل المستقيم المسحوبة الى الخلف لإطلالة أنثوية بامتياز

ستُعطي هذه التسريحة وجهك جماًال عفويًا وإطلالة شبابية، فضلًا على أنها تُضفي لمسة من الأنوثة والجمال للشعر. ومن حسن حظّك يُقدم لك عالم المجوهرات خيارات عديدة لزيادة هذه التسريحة جمالًا، ومن بين التصاميم الأروع على الإطلاق التي يمكن إضافتها إلى هذه الإطلالة الساحرة هي الأقراط التي تجذب الأنظار نحو شعرك بينما تكمل أسلوبك بطريقة مثاليّة.

تسريحة جل باك للشعر الطويل الناعم المنسدل المسحوبة الى الخلف

تُعتبر من أكثر تسريحات الشعر السهلة والجميلة في الوقت ذاته، كما يمكنك أن تزيدي إطلالتك تميّزًا من خلال إضافتك بعض الإكسسوارات إليها كالعقود والأساور والخواتم والأقراط التي تُعتبر سرّ نجاح كلّ إطلالة.

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تسريحة جل باك للشعر الطويل بأسلوب المُموَّج

تسريحة جل باك للشعر الطويل بأسلوب المُموَّج لإطلالة كلاسيكية مُفعمة بالجاذبية

واكبي صيحات موضة الشعر، وعالم الإطلالات الكلاسيكيّة، من خلال اعتمادك هذه التسريحة. وإذا كنت مصرّة على إكمال إطلالتك يمكنك تطبيق محدّد العينين، مع زيادة حجم رموشك من خلال الماسكارا، ولا تنسي أن تحافظي على نعومة شفتيك باستخدام ملمّع الشفاه الذي يبرز لونهما الطبيعيّ، بالإضافة إلى لمسة زهريّة ناعمة إلى خدودك لتحافظي على تألُّقك.



تسريحة جل باك للشعر الطويل بأسلوب ذيل الحصان

تسريحة جل باك للشعر الطويل بأسلوب ذيل الحصان المنخفض لإطلالة ناعمة

إذا كنت تبحثين عن أسهل إطلالة، فلا تتردّدي بتطبيق هذه التسريحة، التي تناسب بتنوّعها بطريقة مثاليّة أسلوب الحياة الحافل. وترتكز هذه التسريحة على تنسيقك لها. لذلك، أطلقي العنان لإبداعك مع الإكسسوارات والمجوهرات للإرتقاء بمستوى أسلوبك لقلب مقاييس إطلالتك.

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تسريحة جل باك للشعر الطويل بأسلوب مبتكر

تسريحة جل باك للشعر الطويل بأسلوب مبتكر لإطلالة جدًا عصرية

تألقي بلوك عصري رائع يُبرز جمالك ويمنحك إطلالة مشرقة ولافتة، وتخطّي المعايير العاديّة للجمال من خلال اعتمادك هذه التسريحة التي تتماشى مع الأسلوب العصريّ بطريقة رائعة. بخاصّة إذا تمّ تطبيق ظلال العيون الدافئة للإرتقاء بمستوى تسريحتك.



طريقة تطبيق تسريحة جل باك بالخطوات

خوات سهلة لتطبيق تسريحات جل باك للشعر الطويل

قومي أولًا بغسل الشعر.

مشّطي شعرك جيدًا بوساطة مشط عريض الأسنان، للتخلّص من تشابك الشعر.

طبّقي الجل على الشعر عبر وضعه على راحة اليد وتمريره على الأصابع.

مرّري أصابعك بشعرك، لتوزيع الجل بطريقة متساوية.

قومي من بعدها بتسريح شعرك من جديد بوساطة مشط عريض الأسنان، مع إرجاع الشعر بالكامل الى الخلف.

بعد الانتهاء رشّي مثبّت الشعر، لتثبيت التسريحة أو الاكتفاء بالجل.

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