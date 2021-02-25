ما الذي يسبب سوء أنفاسك في الصباح يوميا.. وما يمكنك فعله؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يعاني بعض الأشخاص من رائحة الفم الكريهة في الصباح بعد الاستيقاظ، ويتسبب ذلك في شعورهم بالحرج، ولكن بعض عاداتك اليومية قد تكون مسؤولة عن حدوث ذلك.

ما الذي يسبب رائحة الفم الصباحية؟

ربما حذرك طبيب أسنانك من أنه إذا كنت لا تستخدم الفرشاة والخيط يوميًا، فقد يتسبب ذلك في رائحة أنفاسك، ولكن هناك في الواقع المزيد من الأشياء التي يمكن أن تسبب رائحة نفس غير منعشة بصرف النظر عن سوء نظافة الفم، نستعرضها وفقا لموقع "brightside".

- جفاف الفم:

يزيل اللعاب البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة، ولأن لدينا كمية أقل من اللعاب أثناء النوم، يستيقظ الكثير منا على التنفس في الصباح.

- بعض الأطعمة:

تؤثر عاداتنا الغذائية على أنفاسنا، وبينما يمكننا الاستفادة من طعام مثل البصل والثوم بعدة طرق، فإنهم يتسببون أيضا في ذلك النفس غير المنعش في الصباح.

- بعض الحالات الصحية:

كثير من الأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المريء، وهي حالة تؤدي إلى تراجع محتويات المعدة، غالبًا ما يعانون من رائحة الفم الكريهة.

كيفية التخلص من رائحة الفم الكريهة؟

1- تجنب استخدام غسول الفم بعد كل فرشاة:

في حين أنه من الصحيح أن غسول الفم سيجعل رائحة أنفاسك منعشة لفترة قصيرة، إلا أنه قد يجفف فمك أيضًا، وتحتوي معظم غسولات الفم على الكحول، وهو يؤثر على إنتاج الفم الطبيعي للعاب، نظرًا لأن الجسم عادةً ما ينتج كمية أقل من اللعاب في الليل، فإن الخلايا الميتة التي تتراكم على لسانك ولثتك لا تتم إزالتها وتتسبب في الاستيقاظ لرائحة الفم الكريهة.

2- لا تنم وفمك مفتوح:

كثير منا يتنفس من خلال أفواهنا أثناء النوم، وهذا يمكن أن يسبب الجفاف ويشجع البكتيريا على الاستقرار، وفي الواقع، يمكن أن يؤدي التنفس من الفم إلى تسوس الأسنان ونزيف اللثة، بالإضافة إلى رائحة الفم الكريهة المزمنة، ويحدث هذا لأنه عندما نتنفس من خلال الفم، فإنه يؤثر على توازن درجة الحموضة في الفم ويغير أنواع البكتيريا في بيئتنا الفموية.

3-استخدام الزيوت:

خذ ملعقة كبيرة من الزيت وحركها حول فمك لمدة 15-20 دقيقة، البكتيريا التي تسبب رائحة الفم الكريهة تلتصق بالزيت وتذوب فيه، ويمكنك استخدام أي زيت، لكن الكثير من الأشخاص يفضلون زيت جوز الهند أو زيت الزيتون بسبب المذاق اللطيف.

4-كن حذرا مع القهوة:

قد يكون مشروب القهوة المفضل لدينا هو السبب في سوء أنفاسنا الصباحية، حيث إن القهوة لها تأثير تجفيف، ما يجعل الجسم ينتج كمية أقل من اللعاب، ويضيف الكثير من الأشخاص الحليب أو الكريمة إلى قهوتهم، وغالبًا ما تؤدي منتجات الألبان إلى رائحة الفم الكريهة.

5- لا تنس أن تنظف لسانك:

مثل أسنانك، يمكن لسانك أيضًا أن يأوي البكتيريا التي تجعل رائحة أنفاسك، لذا إذا لم تقم بتنظيف لسانك، فسوف تتكاثر البكتيريا في فمك، وبالتالي تسبب سوء رائحة الفم الكريهة، ولكن لا تحتاج بالضرورة إلى مكشطة اللسان لتنظيف لسانك، ولكن يمكن لفرشاة الأسنان العادية ذات الشعيرات الناعمة إنجاز المهمة.

6- لاحظ كيف تتنفس:

قد لا تدرك حتى أنك تتنفس من خلال فمك طوال اليوم، ولكن هذه العادة يمكن أن تسبب سوء رائحة أنفاسك، على الرغم من أن الجسم عادة ما ينتج المزيد من اللعاب أثناء النهار، إلا أن التنفس من الفم سيظل يجفف البيئة الفموية، بالإضافة إلى رائحة الفم الكريهة، يمكن أن تؤدي هذه العادة إلى أمراض مختلفة، مثل تجاويف الأسنان والتهابات الأذن.