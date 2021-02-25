هذا ما يحدث لجسمك إذا تناولت القرنبيط أسبوعيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -شيماء مرسي

القرنبيط من الخضروات الصحية للغاية، وهو مصدر مهم للعناصر الغذائية، كما أنه يحتوي على مركبات نباتية فريدة قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض عديدة، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان.

فيما يلي 8 فوائد صحية تحدث لجسمك إذا تناولت القرنبيط أسبوعيا، كما ذكر موقعا "healthline" و"health".

1- نسبة عالية من الألياف:

القرنبيط غني بالألياف، وهي مهمة لأنها تغذي البكتيريا الصحية في أمعائك، التي تساعد في تقليل الالتهاب وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.

وقد يساعد استهلاك ما يكفي من الألياف في منع حالات الجهاز الهضمي مثل الإمساك والتهاب الرتج ومرض التهاب الأمعاء.

علاوة على ذلك، تشير الدراسات إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالخضروات الغنية بالألياف مثل القرنبيط يرتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان ومرض السكري، وقد تلعب الألياف أيضًا دورًا في الوقاية من السمنة، نظرًا لقدرتها على تعزيز الشبع.

2- مصدر جيد لمضادات الأكسدة:

يعتبر القرنبيط مصدرًا كبيرًا لمضادات الأكسدة التي تحمي خلاياك من الجذور الحرة الضارة والالتهابات، ويحتوي بشكل خاص على نسبة عالية من الجلوكوزينات والأيزوثيوسيانات، وهما مجموعتان من مضادات الأكسدة التي ثبت أنها تبطئ نمو الخلايا السرطانية.

ويحتوي القرنبيط على مضادات الأكسدة الكاروتينية والفلافونويد أيضًا، والتي لها تأثيرات مضادة للسرطان وقد تقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض الأخرى، بما في ذلك أمراض.

كما أنه يحتوي على كميات عالية من فيتامين سي الذي يعمل كمضاد للأكسدة الذي يشتهر بآثاره المضادة للالتهابات، التي قد تعزز صحة المناعة، وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

3- فقدان الوزن:

يحتوي على العديد من الخصائص التي قد تساعد في إنقاص الوزن، بالإضافة إلى إنه مصدر جيد للألياف، ويبطئ عملية الهضم ويعزز الشعور بالامتلاء، ويقلل هذا تلقائيًا من عدد السعرات الحرارية التي تتناولها على مدار اليوم، وهو عامل مهم في التحكم في الوزن، كما أن المحتوى المائي العالي الموجود فيه هو جانب آخر مفيد في إنقاص الوزن، حيث أن 92٪ من وزنه يتكون من الماء.

4- يحتوي على نسبة عالية من مادة الكولين:

يعتبر مصدرًا جيدًا لمادة الكولين، وهي مادة مغذية يفتقر إليها الكثير من الأشخاص، وتشارك هذه المادة في العديد من العمليات في الجسم وتساعد على الوقاية من العديد من الأمراض.

5- غني بالسلفورافين:

القرنبيط غني بالسلفورافان، وهو مركب نباتي له العديد من الآثار المفيدة، مثل تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والسكري.

6- يحارب الشيخوخة:

تظهر بعض الدراسات أن المواد الطبيعية في القرنبيط، مثل السلفورافان، قد تؤثر على الجينات بطرق تبطئ العملية الكيميائية الحيوية للشيخوخة، وقد ثبت أيضًا أن مركبات القرنبيط تحمي وظائف المخ والجهاز العصبي وتبطئ التدهور المعرفي المرتبط بالعمر.

7- التخلص من السموم:

تساهم المركبات الطبيعية الموجودة في القرنبيط في إزالة السموم، وإزالة السموم تعني بشكل أساسي المساعدة في تعطيل المواد الكيميائية التي قد تكون ضارة، أو نقلها خارج الجسم بسرعة أكبر.