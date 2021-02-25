كيف تبعد القط عن العبث بالنباتات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

لماذا تستمر القطط في الحفر في كل نبات تقترب منه؟ لا يهم عدد المرات التي حاولت فيها إثناءها عن فعل ذلك، فهي تواصل مضغ أوراقه أو حتى قلب الأصيص بالكامل على الأرض في لحظة انفعال.

ورغم أنه ربما يبدو أحيانا أن القطط تفعل ذلك لإغاظتك، فإن ذلك يكون على الأرجح بسبب شعورها بالملل.

وتوضح مدربة الحيوانات الأليفة ميشائيلا أسموس من ألمانيا: "أن القطط الصغيرة للغاية والميالة للعب هي التي تنقض على النباتات".

وقد يظن القط الذي يعش في شقة بدون الكثير من التغيير في روتينه اليومي خطأ أن نباتاتك أدوات للعب، بينما يحب آخرون ببساطة تناول أوراق النباتات باعتبارها وجبات خفيفة.

غير أن التوبيخ لا يجدي نفعا حيث أن القطط لا تفهم ما تقوله لها، بحسب أسموس. كما أن العقاب لا يفيد حيث لا يتسبب سوى في إخافة القط أو جعله عدائيا، على حسب طبيعته.

وبدلا من ذلك يجب أن تحاول التصدي لجذور المشكلة. فإذا ما كان القط يشعر بالملل، عليك باصطحابه إلى الخارج مثلا.

وقالت ليا شميتس من الرابطة الألمانية لحماية الحيوان: "القطط التي تستطيع الخروج لا تحدث مثل تلك الفوضى في المنزل،لأنها تستطيع إخراج طاقتها والتجديد".

وإذا لم يكن هذا خيارا، يجب أن تلعب معه قدر المستطاع.

ومع ذلك فإنه ليس هناك ضمان أن القط سوف يبتعد دوما عن النباتات ، لذا عليك بالتأكد من عدم شراء أنواع سامة مثل زهرة السيكلامين وأمارليس وبيجونيا والبوينسيتيا والتي يجب ألا يشتريها أصحاب القطط، بحسب الرابطة الألمانية لحماية الحيوانات.

ولمنع القطط من الحفر في التربة يمكن استخدام أحجار كبيرة او نسيج مرن لتغطيتها بها، بحسب شميتس.