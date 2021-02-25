قدّمت الشيف غادة التلي، طريقة عمل كتف خروف في الفرن، من خلال برنامجها «زعفران وفانيلا»، المذاع عبر قناة «CBC سفرة»، إذ يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل.

مقادير كتف خروف في الفرن

كتف خروف

2 بصل

6 ثوم

1 كوب زبادي

1 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

3 ملعقة كبيرة دبس رمان

1 ملعقة صغيرة بهارات

نصف ملعقة صغيرة قرفة

1 ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

1 ملعقة صغيرة حبهان مطحون

جوزة الطيب

ملح وفلفل

1 قطعة فحم مشتعلة

أرز بالخلطة للتقديم

طريقة تحضير كتف خروف في الفرن

يضرب في الخلاط البصل والثوم والزبادي والصلصة ودبس الرمان والتوابل والملح والفلفل الأسود.

يتبل الكتف بالخليط ويوضع في صينية في الفرن حتى تمام النضج .

يقدم مع الأرز بالخلطة.