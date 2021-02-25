نهاد أبو القمصان: مسودة قانون الأحوال الشخصية المقترح صادمة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الدكتورة نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن مسودة قانون الأحوال الشخصية المقترح صادم للغاية، وطالبت في فيديو جديد لها عبر «يوتيوب»، بضرورة تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لوقف هذا القانون، بالإضافة إلى ضرورة تدخل المجلس القومي للمرأة، وضرورة تشكيل لجنة من الخبراء المعنيين في كل المجالات بما فيها مجالات الشريعة والاقتصاد وعلم النفس والمعنيين بشؤون المجتمع لوضع مسودة قانون مع دراسة قوانين الأسرة في الدول العربية.

وأضافت أن القانون به العديد من التجاوزات، وأنه يرى النساء ناقصات الأهلية بلا شخصية قانونية.

اعترضت «أبو قمصان» على بعض البنود منها:

- لم يحسم القانون أي مشكلة إجرائية مثل استطاعة الرجل منع المرأة من السفر في 24 ساعة.

- القانون لم يتصد لمشكلة الطرد من منزل الزوجية.

- رفع القانون الجديد ولاية محكمة الجنح عن قائمة المنقولات الزوجية وانتقلت من اختصاص محكمة الأسرة.

- غير القانون ترتيب الحضانة للأب وانتقاله من رقم 16 إلى رقم 4، على الرغم من عدم تغيير ترتيب الأم في الولاية.

- ليس للأم أهلية أن توقع بإجراء أي عملية جراحية لأبنائها.

- ليس للأم ولاية أن تقدم ورق المدرسة لأبنائها.

- في قانون الاستضافة لم يوضع أي بنود تحمي الطفل سوى بند واحد وهو الحبس 6 أشهر في حال عدم تنفيذ الاستضافة.

وكان نص قانون الاحوال الشخصية الجديد فرض غرامة 5 آلاف جنيه كل من حال دون تنفيذ الرؤية، كما نص القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.