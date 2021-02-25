مريهان حسين تتألق في فستان ذهبي.. وكارلا مسعود: الله على الحاجات الحلوة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة مريهان حسين، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صور لها، خلال جلسة تصوير جديدة، أظهرت أنوثتها.

وخلال الصور، أطلت «مريهان» بفستان نحاسي بحمالات رفيعة دون أكمام مصمم من الحرير، وبه رابطة من منطقة الوسط، وذو فتحة كبيرة من منطقة الصدر، كما اعتمدت تسرحية الشعر الانسيابي المنسدل على ظهرها، مع وضع مكياج لافت.

وسرعان ما نالت الصور إعجاب الآلاف من متابعيها، حيث جاءت من بينها التعليق الشهير للمصرية كارلا مسعود، قائلة: «الله على الحاجات الحلوة دي بقا».

مريهان حسين في الجيم

ومنذ أيام، نشرت الفنانة، عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقاطع فيديو جديدة لها داخل صالة الجيم.

وخلال الفيديو المنشور، ظهرت «مريهان»، أثناء حملها للأثقال وتؤدي التمرينات الصعبة، التي تساعدها على رشاقة جسمها، كما نشرت صورة لها وهي برفقة مدرب «الجيم» الخاص بها.

مريهان حسين على الإنستجرام

وتعد الفنانة مريهان حسين، واحدة من الفنانات اللائي يحرصن على مشاركة متابعيهن بصورهن ومقاطع فيديو لهن من حياتهن الشخصية، وكان آخرها مجموعة من الصور الجديدة لها نشرتها عبر حسابها الرسمي بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ظهرت من خلالها بإطلالة مميزة كشفت عن مفاتنها.

وبفستان أحمر طويل من القطيفة، ذو فتحة جانبية بمنطقة الصدر، وأخرى جانبية كشفت عن ساقيها، أطلت الفنانة أمام متابعيها، معتمدة تسريحة الشعر المنسدل على ظهرها، مع وضع الماكياج البسيط الذي تناسب مع بشرتها دون تكلف.

ويعد الظهور بإطلالات جريئة ما تميزت به «مريهان» خلال الآونة الأخيرة، منها جلسة التصوير الشهيرة لها، وهي حافية القدمين، وكانت جلسة التصوير وهي مرتدية فستان منقوش قصير أثناء جلوسها على كرسي، حافية القدمين وبتاتوه مرسوم عليهما على شكل نجوم ووردة كبيرة، وعلّقت: «برنسيسة من لاس روزاس»، ومن ثم أغلقت التعليقات.