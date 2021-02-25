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حنان مطاوع بإطلالة هادئة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

شاركت الفنانة حنان مطاوع متابعيها على "إنستجرام"، بصور عائلية تجمعها بوالدتها وزوجها وابنتها وبعض المقربين الذين شاركوها حفل عيد ميلادها.

وظهرت حنان مطاوع، بإطلالة تتسم بالبساطة والهدوء، مرتدية بلوفر باللون الأوف وايت، وتسريحة الشعر المرفوع، وظهرت دون مكياج وبعيدة عن التكلف.

لعل آخر أعمال حنان مطاوع حكاية "أمل حياتي"، من مسلسل "إلا أنا"، وهي دراما مستوحاة من قصص حياتية، وفكرتها للكاتب يسري الفخراني، تدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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