بحضور هادئ.. محمد صلاح يخطف الأنظار رفقة ابنته كيان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

شارك النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، جمهوره بصورة جديدة تجمعه رفقة ابنته كيان، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام".

وظهر "صلاح" بلوك كاجوال إذ ارتدى تيشرت باللون البرتقالي بنصف كم، مع جينز غامق.

وبإطلالة جذابة ظهرت ابنته الصغرى كيان، إذ ارتدت فستانا باللوني الكشمير والبيبي بلو.

وكان صلاح رفع رصيده إلى 24 هدفا هذا الموسم في جميع المسابقات، ليتجاوز عدد أهدافه في الموسم الماضي 2019/2020، كما يتصدر النجم المصري ترتيب هدافي بريميرليج برصيد 17 هدفا.