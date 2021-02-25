9 أشياء لا يجب عليك تنظيفها بمنظف الأطباق.. منها "النوافذ والمرايات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

منظف الأطباق من الأدوات الرائعة التي تصلح لتنظيف الأطباق، ولكن هناك بعض الأشياء التي لا يجب تنظيفها بها، لأنه قد يؤدي إلى تلفها.

وهنا نستعرض لكم في التقرير التالي، أبرز الأشياء التي لا يجب عليك تنظيفها بمنظف الأطباق، وفق ما أوضحه موقع "brightside" الأمريكي.

- وعاء القهوة:

يتميز منظف الأطباق بالرغوة العالية، ما قد يعرض غسالة الأطباق إلى التلف إذا قمت بوضع وعاء القهوة بها، فضلا عن أنه يمكن أن يتسبب في خروج عدد كبير جدًا من فقاعات الصابون.

- غسالة الملابس:

على غرار غسالة الأطباق، سيكون لديك كمية كبيرة من الرغوة إذا وضعت منظف الأطباق في غسالة الملابس، لأن تركيبته ليست قوية بدرجة كفاية لتنظيف الملابس.

- السيارة:

على الرغم من أن الكثير من الأشخاص يستخدمون منظف الأطباق كبديل سائل غسيل السيارات، إلا أنه لا يفضل استخدامه، نظرا لأن يمكن أن تؤدي المواد الكيميائية الصلبة الموجودة به في تلف طلاء السيارة، وإزالة أى شمع واقي يمكن أن يوجد عليها، فضلا عن بمجرد أن يجف السائل، يمكن أيضًا أن يترك بقايا على سيارتك، وبالتالي يصعب غسلها.

- الشعر:

يعتبر استخدام منظف الأطباق لتنظيف الشعر من الأشياء الضارة جداً، لأنه سيزيل الزيوت الأساسية به، وهذه الزيوت ضرورية للحفاظ على صحة الشعر ولمعانه، إذ سيؤدي الملح الموجود في تركيبته إلى تجفيف شعرك تماماً، وبالتالي ستصبح فروة رأسك متقشرة ومتهيجة، بالإضافة إلى ذلك، قد يتسبب كبريتات لوريل الصوديوم، في الإصابة بالتهاب الجلد.

- النوافذ والمرايات:

من المتعارف عليه أن منظف الأطباق قادر على إزالة الأوساخ من النوافذ والمرايا، لكن سيكون من الصعب إزالة الخطوط التي يتركها على سطحها، لذا إذا كنت تريدين تنظيفها وجعلها لامعة، فقط استخدمي منظف الزجاج الكلاسيكي.

- المقالي المصنوعة من حديد الزهر:

يساعد أيضا في إزالة طبقة زيت القلي من على سطح المقلاة، ويوضح خبراء الطهي مدي أهمية هذه الطبقة في تسخين الطعام بالتساوي، كما أنها تحسن المذاق.

لذا يجب عليك تجنب استخدام منظف الأطباق عند تنظيف المقلاة المصنوعة من حديد الزهر، وحاولي استخدام طريقة بديلة، فقط ضعي الملح في المقلاة، وهي لا تزال دافئة وافركيها بمنشفة ورقية.

- الأرضيات الخشبية:

سيؤدي استخدام منظف الأطباق لتنظيف الأرضيات الخشبية إلى خدشها واتساخها، لذلك إذا كنت ترغبين في الحصول على أرضيات خشبية مثالية ولامعة، فما عليك سوى تنظيفها بالمكنسة الكهربائية، أو كنسها أولاً لإزالة أى أوساخ قد تترك علامات، ثم امسحيها جيدا باستخدام منشفة مبللة.

ويوصي أيضا الخبراء باستخدام منتجات التنظيف المصنوعة خصيصاً للأرضيات الخشبية.

- الحيوانات الأليفة:

يمكن أن يكون صابون الأطباق شديد القسوة على جلد الكلب وشعره، لذا مع الاستخدام المنتظم ستلاحظ أن بشرته ستصبح متهيجة وجافة جدًا، لذا ينصح بشراء منتجات خاصة للكلاب تحتوي على المكونات الضرورية لحماية جلد حيوانك الأليف.

- الفواكه والخضروات:

تجنبي تنظيف الفواكه والخضروات باستخدام منظف الأطباق، حيث إنه يترك أثرا على الأطعمة، ما قد يؤدي إلى حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي والغثيان.