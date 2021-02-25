لأول مرة..حكم قضائي يلزم زوج بدفع تعويض مادي نظير الأعمال منزلية لزوجته السابقة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حكم فريد من نوعه وتاريخي أصدرته إحدى المحاكم في الصين بمقاطعة فانغشان في عاصمة البلد بكين بعد إدخال قانون الزواج الجديد في الصين.

وارغمت محكمة الشعب الصينية زوج بدفع تعويضًا لزوجته مقابل أعمالها المنزلية التي قامت بها خلال فترة الزواج الذي استمر لسنوات، طبقا لموقع سكاي نيوز، وبعد قرار المحكمة ستحصل المرأة على تعويض قدره 50 ألف يوان (7700 دولار أمريكي، 5460 جنيها إسترلينيا) مقابل خمس سنوات من العمل غير المأجور.

جدل كبير أثير حول هذا الحكم الأول من نوعه والذي يلزم رجلًا بدفع مقابل مادي نظير أعمال زوجته السابقة المنزلية كما شاعت حالة جدل واسعة الإنتشار على وسائل التواصل الاجتماعي حول وضع قيمة نقدية للعمل غير المأجور الذي لا يزال يتم في الغالب من قبل النساء في المنزل، حيث قال البعض إن مبلغ التعويض كان ضئيلا للغاية.

وتناقل ناشطون هاشتاج ردًا على هذا الحكم غير المألوف على منصة المدونات الصغيرة ”ويبو“ أكثر من 570 مليون مرة وهيي منصة تشبه موقع التغريدات القصيرة تويتر في الصين.

وبناء على سجلات المحكمة الصادر عنها الحكم المذكور التقت المرأة التي تدعى وانج بزوجها ولقبه تشين في عام 2010 وتزوجا في عام 2015 لكنهما انفصلا في عام 2018، حيث يعيش ابنهما مع والدته.

يذكر أن القصة بدأت بحالة من المشاحنات بين الطرفين قبل فترة من الحكم ففي عام 2020 قدم الزوج تشين دعوى طلاق في محكمة الشعب بمقاطعة فانغشان في بكين وكانت زوجته تعيش حالة من التردد في البداية تخص الموافقة على الطلاق لكنها طلبت لاحقا تقسيم الممتلكات وتعويضا ماليا بحجة أن تشين لم يتحمل أي مسؤولية منزلية أو مسؤوليات رعاية أطفال لابنهما، كما اتهمته بأنه على علاقة غرامية.