الامارات | بطلة «نيوز أوف ذا وورلد» في عطلة مدرسية لمتابعة «غولدن غلوب»

شكرا لقرائتكم خبر عن بطلة «نيوز أوف ذا وورلد» في عطلة مدرسية لمتابعة «غولدن غلوب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الممثلة الألمانية الطفلة هيلينا تسينجل، التي حازت شهرة عالمية بمشاركتها في الفيلم الأميركي «نيوز أوف ذا وورلد»، إنها حصلت على عطلة من المدرسة في يوم حفل توزيع جوائز «غولدن غلوب» لتتمكن من متابعة الحفل.

وتمّ ترشيح تسينجل، المولودة في برلين عام 2008، كأفضل ممثلة مساعدة عن أدائها في الفيلم، الذي لعبت فيه دور طفلة يتيمة نشأت على يد قبيلة «كيوا» التي كان أفرادها من سكان أميركا الأصليين. ويسعى أحد المحاربين القدامى في الحرب الأهلية، الذي يلعب دوره النجم الشهير توم هانكس، إلى إعادتها لأهلها.

وقالت تسينجل: «سأحاول الذهاب إلى الفراش في وقت متأخر جداً من يوم السبت، حتى أتمكن من النوم إلى وقت متأخر قدر الإمكان يوم الأحد. ثم يكون إفطاري في الفندق قبل حفل غولدن غلوب بقليل».

ووصفت تسينجل الضجة التي دارت حول فيلمها الجديد بأنها «مجنونة»، وقالت: «مازلت تلميذة وعمري 12 عاماً فقط. هذا العالم الموازي الكبير والمجنون في هوليوود، أستمتع به حقاً، لكني أرغب في الاستمرار بالحفاظ على قدمي على الأرض». وذكرت تسينجل أنها لاتزال على تواصل مع نجم هوليوود توم هانكس، وقالت: «نتبادل الرسائل الإلكترونية والنصية القصيرة - الأميركان لا يستخدمون في الغالب (واتس أب)».

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