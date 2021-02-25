الامارات | «أمير الشعراء».. لوحات حب وأمل في أمسيته الرابعة

شكرا لقرائتكم خبر عن «أمير الشعراء».. لوحات حب وأمل في أمسيته الرابعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت من «أبوظبي» رابعة أمسيات برنامج «أمير الشعراء» في موسمه التاسع، وتعطرت تفاصيل الحلقة بلوحات الحب والأمل والشعر والتحدي، وفي مطلع الحلقة رحبت مذيعة البرنامج، مهيرة عبدالعزيز، بأعضاء لجنة التحكيم، المكونة من الدكتور علي بن تميم، والدكتور صلاح فضل، والدكتور عبدالملك مرتاض.

وأسفرت نتائج تصويت المشاهدين للشعراء الذين لم يتأهلوا من الحلقة الماضية، بعدما عاشوا أسبوعاً من القلق والترقب في انتظار نتائج التصويت، حيث تأهل الشاعر محمد التركي من السعودية، والشاعر السيد خلف أبوديوان من مصر، إلى المرحلة المقبلة من مشوار المنافسة في «أمير الشعراء»، فيما غادر المسابقة الشاعر نبيل عماد العياش من العراق.

توشحت الحلقة بموشح شعري غنائي قدمته الفنانة نور عرقسوسي، حيث غنت بصوتها العذب باللغة العربية الفصيحة، لتطرب متابعي البرنامج بعذب الكلمات من خلال موشح «يمرّ عُجباً»، فيما أطلت على المشاهدين مرة أخرى من خلال أغنية «أهواك بلا أمل».

وانطلقت رحلة شعرية متجددة مع أربعة نجوم جدد من أربع دول، هم: الشاعر أحمد حافظ من مصر، الشاعرة حوراء الهميلي من المملكة العربية السعودية، الشاعر عبدالعزيز لو من السنغال، الشاعر مصعب تقي الدين من الجزائر.

وجاء قرار لجنة التحكيم لتأهيل شاعر واحد فقط للمرحلة الثانية من مشوار الإمارة، حيث حصدت بطاقة التأهل الشاعرة حوراء الهميلي بعد حصولها على 47 درجة.

أما الشعراء أحمد حافظ، وعبدالعزيز لو، ومصعب تقي الدين، فسيكون أمامهم أسبوع من الانتظار، ويمتلك اثنان منهم فرصة الانضمام إلى زميلتهم للمحطة المقبلة عن طريق دعم المشاهدين وتصويتهم.

• الشاعرة حوراء الهميلي من السعودية حصدت بطاقة التأهل بعد حصولها على 47 درجة.

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