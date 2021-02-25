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الامارات | قناة للأغاني اليابانية في مصر والشرق الأوسط

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القاهرة - د.ب.أ 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن قناة للأغاني اليابانية في مصر والشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت منصة الاستماع «ديزر» العالمية، إطلاق قناة جديدة لأغاني المواهب للفنانين اليابانيين، للمرة الأولى في مصر والشرق الأوسط.

وقالت المنصة إن القناة المخصصة تقدم مجموعة مختارة من قوائم التشغيل، التي تعبّر عن أصوات وثقافة اليابان، وأشهر المطربين اليابانيين، ووفق البيان يمكن للمستخدمين الاستماع لنحو 12 قائمة تشغيل لاكتشاف المسارات الجديدة، والأصوات كذلك، من خلال تحديد نوع الموسيقى.

وأشار البيان إلى أن منصة «ديزر» ستعمل على التحديث المستمر والتوسع في القناة اليابانية الجديدة باستمرار، بإضافة قوائم تشغيل مفضلة محلية جديدة وحصرياً، عبر تطبيقاتها على الأجهزة الذكية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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