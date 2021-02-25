الامارات | الخصوبة في كوريا الجنوبية الأدنى مستوى في العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن الخصوبة في كوريا الجنوبية الأدنى مستوى في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت بيانات رسمية، أمس، أن معدل الخصوبة في كوريا الجنوبية انخفض إلى أدنى مستوى في العالم العام الماضي، إذ أثنت حالة عدم اليقين المحيطة بفيروس كورونا المواطنين عن الزواج والإنجاب.

وبينت القراءة السنوية الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاءات في كوريا الجنوبية أن معدل المواليد هبط إلى 0.84 لكل امرأة في 2020، بالمقارنة مع الرقم القياسي المنخفض الذي سجله ذلك البلد الآسيوي في 2019، وهو 0.92.

وهذا أدنى معدل بين أكثر من 180 دولة عضواً في البنك الدولي، وأقل بكثير من 1.73 في الولايات المتحدة، و1.42 في اليابان.

وفشلت الحكومة في وقف هبوط معدل المواليد، وزيادته، على الرغم من إنفاقها مليارات الدولارات سنوياً على دعم الرعاية الصحية للأطفال وإجازات الأمومة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news