منها الشاي الأخضر.. حلول علاج تساقط الشعر ومواجهة الصلع

القاهرة - سمر حسين - صحة

مشكلات تواجه السيدات والرجال وتبدأ رحلة البحث عن حلول لعلاج تساقط الشعر والصلع، ومن العلاجات الطبيعية التي تساعد على علاج تساقط الشعر كما ذكرها موقع «healthy line».

الشاي الأخضر

يعرف الشاي الأخضر بفوائده حيث يعمل على منع الصلع والمساعدة في زيادة نمو الشعر، كما انه غنى بمضادات الأكسدة التي تقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

ويعمل الشاي الأخضر في الحفاظ على مستويات البروتين المناسبة لفروة الرأس كما يعمل كمرطب ومغذي طبيعي.

عصير البصل

يعمل عصير البصل على تحفيز الدورة الدموية في فروة الرأس والبصيلات، ويعمل على تقليل الالتهاب، كما يساعد على علاج العدوى الخاصة بفروة الرأس.

الخس والسبانخ

يساعد تناول الخس والسبانخ على نمو فروة الرأس حيث يحتويان على خصائص تمنع الصلع وتساقط الشعر، كما انه يحتوى على فيتامينات تحفز نمو الشعر.

الحلبة

تساعد الحلبة على منع تساقط الشعر لاحتوائها على هرمونات تحفز نمو الشعر، مما يجعل بصيلات الشعر أكثر قوة.

ومن الأطعمة التي تمنع تساقط الشعر لاحتوائها على معادن وعناصر غذائية تحسن صحة الشعر

الفاصوليا

تعرف بفوائدها في علاج تساقط الشعر

البازلاء

من أكثر أنواع البقوليات التي تحتوي علي البروتين والبيوتين، بالإضافة لاحتوائها على ألياف غذائية، الأمر الذي يجعل منها عنصرا مناسبا لتجديد أنسجة البشرة وفروة الرأس.

البيض

تشمل البيضة الواحدة على 10 ميكروجرام من البيوتين، وهو ما يعادل 33% من احتياجات الجسم لفيتامين ب 7 يوميا.

نصائح عامة لمنع تساقط الشعر

الحرص على العناية بالشعر عند غسله.

تمشيط الشعر بالمشط ذي أسنان واسعة.

الابتعاد عن الإكثار من مكواة الشعر.

الابتعاد عن الأدوية، والمكملات الغذائية التي تسبب فقدان الشعر.

الحرص على حماية الشعر من أشعة الشمس، ومصادر الأشعة فوق البنفسجية الأخرى.

التدخين يعد من اكثر الأشياء التي تسبب في تساقط الشعر، لذلك يجب الحرص على تجنب التدخين وخاصة للرجال.