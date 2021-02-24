استشاري علاقات أسرية يشرح 4 أنواع من الرجال أصحاب «العين الزايغة»

القاهرة - سمر حسين - أخبار من الوطن نيوز

قال ياسر غلاب، استشاري علاقات زوجية، إن هناك دلائل تشير إلى أن الزوج «عينه زايغة» ومنها أنه يدقق في تفاصيل كل امرأة يقابلها، كما أن هناك 4 أنواع من الرجال أوله الرجل الذي ينظر للسيدات «من تحت لتحت» دون أن يلاحظ أحد ذلك، وثانيهما هو الشخص الذي ينظر للسيدات ويتبع كل تفاصيلها لدرجة مثيرة للقلق.

وأضاف «غلاب»، خلال استضافته ببرنامج «السفيرة عزيزة» والذي تقدمه الإعلاميتان سالي شاهين وجاسمين طه زكي والمذاع على فضائية «DMC»، أن النوع الثالث من الرجال فهو الشخص الذي يحاول أن يقنع السيدات أن لديها مشكلة وهو الشخص القادر على حلها.

وأوضح أنه ليس من مسؤولية الزوجة ما يفعله الزوج، ولكن مسؤوليتها الأساسية والتي يجب أن تهتم به هو نفسها: «أول حاجة دائرة التحكم، ثاني دائرة هى دائرة التأثير، وثالث دائرة هى الهموم، وكل ما كان تفكير المرأة في دائرة الهموم هتكون دائما تعبانة وشايله الهم ومش في إيدها حاجة تعملها».

وأكد أن النوع الرابع من الرجال السيئين هؤلاء الأشخاص المتحرشين جسديا، ودائما ما يقتحمون خصوصيات السيدات في جلوسهن ويجلسن بجوارهن بطريقة تثير قلقهن: «يقعد جنب البنت ويسألها إيه الأخبار وبيعمل حركات مش نضيفة».