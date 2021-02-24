تفاصيل مكياج العروس لـ حنين حسام: كل حاجة بـ5500 جنيه

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

بصورة ظهرت خلالها كعروس بليلة زفافها، تألقت طالبة كلية الآثار، فتاة التيك توك الشهيرة حنين حسام، باحدث ظهور لها بمكياج العروس، وتبدلت ملامح حنين حسام، تماما، بلمسات خبيرة التجميل فاطمة كيوان، التي استخدمت الـ«كونتور» مع الـ«هايلاينر» لإبراز ملامح فتاة الـ«تيك توك»، مع الرموش وجل الحواجب ومكياج العيون السموكي.

وسرعان ما تفاعل الكثير من المتابعين مع الصور، حيث أبدوا إعجابهم بملامح الفتاة والمكياج المختلف.

وشاركت «كيوان» للصور، معلقة: «كل ملامح وليها الجمال الخاص بيها، وحنين حسام من الناس اللي ملامحها رقيقة وحلوة والميكاب قدر يبرز جمالها أكتر».

وتواصل «هن» مع الصفحة الرسمية لخبيرة التجميل، لمعرفة تفاصيل المكياج، وتكلفته، والتي أكدت أن مكياج العروس لغير المحجبات كحنين، بكافة الأمور من تنظيف البشرة، والأظافر، والرموش والطرحة يصل لـ 5500 جنيه، على عكس المحجبات يصل لـ3500 جنيه، بينما النصف حجاب على حد وصفها بـ4000 جنيه.

وأخلي سبيل، فتاة التيك توك، بكفالة مالية، منذ عدة أسابيع، من تهمتي الإتجار بالبشر والتحريض على الفسق، وجاء الظهور الأول لـ«حنين» من خلال مقطع فيديو تم تداوله عبر تطبيق «إنستجرام»، كانت وقتها برفقة صديقها الـ«يوتيوبر» فادي بدوي، والتي ظهرت من خلاله دون الحجاب.

حنين حسام تحتفل بعدد متابعيها على إنستجرام

وظهرت كذلك، خلال مقطع فيديو على طريقة فيديوهاتها السابقة التي اعتادت نشرها على تطبيق «تيك توك»، وهي ترقص على نغمات أغنية «أنا التوب» للفنان محمد رمضان، واحتفلت خلال مقطع الفيديو بوصول عدد متابعيها إلى 400 ألف على موقع «إنستجرام»، قائلة: «أحلى 400 ألف في العالم بعشقكم».