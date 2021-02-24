كل جمعة قلب.. سيدة تحيي ذكرى ابنها أسبوعيا بورود أمام قبره

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

صور متداولة لباقة من الورود الحمراء اللون كأنها قُطفت من الجنة، تحتضن بين أوراقها الزاهية آلام وأحزان أم على فراق ابنها الذي رحل عن الدنيا في عمر زهور قبره، اعتادت والدة الطفل الذي يدعى يوسف محمد صافي، على وضعها فوق موضع دفنه في صباح كل جمعة، حيث تقضي لحظات طويلة في تصميم قالب كبير على شكل قلب، وتملؤه بتلك الأزهار الحمراء، وتتركه وترحل في صمت تام.

الشاب صاحب الصور يسرد تفاصيلها

«كنت في المقابر يوم الجمعة بزور جدي، وشوفت واحدة ست جايبة معاها ورد كتير جدا لونه حلو، وقعدت تقطف فيه، بس مكنتش واخد بالي إنها بترسم بيه قلب إلا بعد ما هي مشيت وأنا عديت المكان اللي هي كانت واقفة فيه، افتكرتها في الأول بتبيعه للناس اللي داخلين الترب، فلقيتها مشيت وسابت المنظرد ده وراها قدام التربة دي ومشيت».. حسب محمود إيهاب، صاحب الصور المتداولة، خلال حديثه لـ«هن».

«محمود»: الست بتيجي كل جمعة وتعمل كدا

وسرعان ما اندهش الشاب العشريني من موقف السيدة، واتجه للخفير المسؤول عن المنطقة ليسأله عن سر تلك الورود ذات الشكل المميز، «فضلت واقف شوية كده بتفرج على المنظر، لحد ما لقيت التربي وسالته عنها، قالي إنه الست دي بتيجي الترب كل جمعة وترسم القلب ده لابنها من يوم وفاته من 3 سنين في عام 2018، وقررت بعدها أنشر الصور عشان أعبر بيها عن احساسي بيها وتأثري بموقفها».