س و ج.. كل شيء عن تنظيم علاقة المخطوبين في قانون الأحوال الشخصية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أسئلة تدور في أذهان الفتيات المقدمات على الزواج أو الخطبة بعد إعلان بدء مناقشة قانون الأحوال الشخصية الأسبوع المقبل، ومن ضمن بنوده وضع القانون فصلا خاصا بـ «الخطبة»

في س و ج.. كل ما تريد معرفته عن كيفية تنظيم العلاقة بين المخطوبين

- ما هو مصير المهر والشبكة عند وفاة الخاطب قبل إتمام عقد الزواج؟

إذا مات الخاطب قبل إتمام عقد الزواج فعلى ورثته استرداد المهر.

- ما هو مصير المهر إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة؟

إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة فللخاطب استرداد المهر حال أدائه قبل إبرام عقد الزواج أو قيمته، كما لا تعد الشبكة من المهر إلا إذا اتفق على غير ذلك أو جرى العرف باعتبارها منه.

- هل تعد الشبكة من المهر؟

لا تعد الشبكة من المهر إلا إذا اتفق على غير ذلك أو جرى العرف باعتبارها منه.

- إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب، فهل يحق له استرداد شيء مما أهداه؟

إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وإن كان العدول بسبب الطرف الآخر، فله أن يسترد ما أهداه أو قيمته يوم استرداده، ويستثنى من ذلك ما جرت العادة على استهلاكه.

وكان نص قانون الأحوال الشخصية المقرر مناقشته الأسبوع القادم، فرض غرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.

كما يعاقب كل مستضيف تعمد مخالفة القواعد المقررة بسقوط الحق في الاستضافة لمدة لا تجاوز شهرين، وعند العودة لنفس الفعل مجددا تتضاعف الغرامة المنصوص عليها.