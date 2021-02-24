«2 بس علشان ياخدو حقهم».. أشهر خرافات وسائل منع الحمل: منها تسبب السرطان

القاهرة - سمر حسين - صحة

أثبتت حبوب منع الحمل فعاليتها في تنظيم النسل، وعلى الرغم من ذلك تظهر بعض الخرافات التي تشير إلى خطورة استخدامها وتسببها في بعض الأمراض، حيث أوضح الدكتور عمرو حسن، استاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بقصر العيني ومقرر المجلس القومي للسكان السابق، لـ «هُن»، أشهر خرافات وسائل منع الحمل، وذلك في إطار حملة «2 بس علشان ياخدوا حقهم»، التي أطلقتها «الوطن» للتوعية بخطر الزيادة السكانية.

أشهر خرافات وسائل منع الحمل

- تسبب العقم

من أشهر الخرافات المتعلقة بوسائل منع الحمل أنها تتسبب في حدوث العقم، ولكن هذا غير صحيح فهى تعد من الوسائل الآمنه والتي لا تسبب تأخر الحمل.

- خطر الإصابة بالسرطان

ومن بين الخرافات المنتشرة أن وسائل منع الحمل تسبب الإصابة بسرطان الثدي، ولكن وسائل منع الحمل تحمي السيدات من بعض أنواع السرطانات منها سرطان المبيض.

- تسبب زيادة في الوزن

من الخرافات الأخرى أن وسائل منع الحمل تتسبب في زيادة الوزن، ولكن يعد هذا اعتقاد خاطىء.

فوائد وسائل منع الحمل

تمتاز حبوب منع الحمل بأنها سهلة الاستخدام.

تحمي من الإصابة بالتهابات الحوض، التي يؤثر عدم علاجها على الخصوبة.

يؤدي تناولها إلى تخفيف نزيف الدورة الشهرية وتقليل تقلصات البطن.

حماية من نقص الحديد.

هشاشة العظام، والصداع النصفي المصاحب للدورة الشهرية.

جفاف المهبل، وزيادة شعر الجسم، وحب الشباب.

وكشفت دراسة قام بها باحثون في مركز روزويل بارك، الشامل للسرطان في بوفالو بنيويورك، وجامعة بوفالو، أن النساء اللائي استخدمن وسائل منع الحمل عن طريق الفم، أقل عرضة من غيرهن للإصابة بسرطان المبيض.

وقد قارن الباحثون بيانات نحو 579 مريضًا توفوا خلال 12 شهرًا من تشخيص إصابتهم بسرطان المبيض، مع مجموعة مراقبة تضم حوالي 2300 إمرأة بدون سرطان مبيض.

ووجدت الدراسة أنه بعد تعديل عوامل مثل العمر، وما إذا كانت المرأة قد أنجبت على الإطلاق، ارتبط استخدام حبوب منع الحمل بانخفاض خطر الوفاة بنسبة 46% في غضون عام، من تشخيص سرطان المبيض.

وقالت جينيفرمونجيو في القائمة على الدراسة: كلما طال تاريخ استخدام وسائل منع الحمل عن طريق الفم، زادت الحماية التي لاحظناها فيما يتعلق بتقليل فرصة الوفاة من سرطان المبيض العدواني.