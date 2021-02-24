كيف تعالج نوبة القولون العصبي في المنزل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

القولون العصبي هو مجموعة من الأعراض المعوية التي تحدث عادةً معًا، وتختلف في شدتها ومدتها من شخص لآخر، وتستمر لمدة ثلاثة أيام وقد تصل إلى ثلاثة أشهر، ويعرف باسم القولون التشنجي، وهو حالة منفصلة عن مرض التهاب الأمعاء.

لا تزيد متلازمة القولون العصبي من خطر الإصابة بسرطانات الجهاز الهضمي، ولكن لا يزال من الممكن أن يكون لها تأثير كبير على حياتك.

تعرف على المزيد حول الطرق المحددة التي يمكن أن تؤثر بها متلازمة القولون العصبي على أمعائك، وفق ما أورد موقع "healthline". المعني بالصحة.

أعراض القولون العصبي

- تشنج.

- وجع بطن.

- النفخ والغاز.

- إمساك.

- إسهال.

نادر ما يعاني المصابون من نوبات من الإمساك والإسهال، وعادة ما تختفي أعراض مثل الانتفاخ والغازات بعد التبرز.

أعراض القولون العصبي عند النساء

قد تظهر الأعراض لدى النساء في وقت قريب من الحيض، وتعاني النساء في سن اليأس من أعراض أقل من اللائي ما زلن في فترة الحيض، وذكرت البعض أيضًا أن بعض الأعراض تزداد أثناء الحمل.

أعراض القولون العصبي لدى الرجال

هي نفس الأعراض عند النساء. ومع ذلك، فإن عددًا أقل بكثير من الرجال يبلغون عن أعراض ويطلبون العلاج.

التخفيف من القولون العصبي

يمكن للتغييرات الغذائية أن تقطع شوطًا طويلاً في المساعدة في تخفيف الأعراض، وغيرها من الأساليب الغذائية المختلفة.

علاج القولون العصبي

يهدف العلاج إلى تخفيف الأعراض. في البداية، قد يطلب منك طبيبك إجراء بعض التغييرات في نمط الحياة. عادة ما يتم اقتراح هذه "العلاجات المنزلية" قبل استخدام الدواء.

العلاجات المنزلية

تساعد بعض العلاجات المنزلية أو تغييرات نمط الحياة في تخفيف الأعراض دون استخدام الأدوية. تتضمن أمثلة هذه التغييرات في نمط الحياة ما يلي:

المشاركة في التمارين البدنية المنتظمة

التقليل من المشروبات المحتوية على الكافيين التي تحفز الأمعاء

تناول وجبات أصغر

تقليل التوتر (العلاج بالكلام قد يساعد)

تناول البروبيوتيك (البكتيريا "الجيدة" التي توجد عادة في الأمعاء) للمساعدة في تخفيف الغازات والانتفاخ

تجنب الأطعمة المقلية أو الحارة

تعرف على المزيد حول هذه العلاجات المنزلية وغيرها.

الأطعمة التي يجب تجنبها مع القولون العصبي

يساعد تعديل الكميات أو التخلص من بعض الأطعمة مثل منتجات الألبان والأطعمة المقلية والسكريات غير القابلة للهضم والفاصوليا في تقليل الأعراض المختلفة.

بالنسبة لبعض الأشخاص، فإن إضافة التوابل والأعشاب مثل الزنجبيل والنعناع والبابونج قد ساعد في تقليل بعض أعراض القولون العصبي.

دواء القولون العصبي

إذا لم تتحسن الأعراض من خلال العلاجات المنزلية، مثل نمط الحياة أو تغييرات النظام الغذائي، فقد يقترح طبيبك استخدام الأدوية.

وعند التفكير في دواء جديد، من المهم أن تخبر طبيبك بما تتناوله بالفعل، بما في ذلك العلاجات العشبية والأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية. سيساعد هذا طبيبك على تجنب أي دواء يمكن أن يتفاعل مع ما تتناوله بالفعل.

ما الذي يسبب القولون العصبي؟

على الرغم من وجود العديد من الطرق لعلاج القولون العصبي، إلا أن السبب الدقيق له غير معروف.

تشمل الأسباب المحتملة القولون المفرط الحساسية أو الجهاز المناعي، يحدث بعد العدوى عن عدوى بكتيرية سابقة في الجهاز الهضمي. الأسباب المحتملة المتنوعة تجعل من الصعب الوقاية من القولون العصبي.

يمكن أن تختلف العمليات الفيزيائية المشاركة في القولون العصبي، ولكنها قد تتكون من:

حركات بطيئة أو تشنجية في القولون، مما يسبب تقلصات مؤلمة

مستويات غير طبيعية من السيروتونين في القولون، مما يؤثر على حركة الأمعاء وحركات الأمعاء

مرض الاضطرابات الهضمية الخفيف الذي يضر بالأمعاء ويسبب أعراض القولون العصبي

بالنسبة للعديد من الأشخاص، فإن مفتاح التحكم في أعراض القولون العصبي هو تجنب المحفزات. ويمكن أن تكون بعض الأطعمة بالإضافة إلى التوتر والقلق من مسببات أعراض القولون العصبي لكثير من الناس.

القولون العصبي مع الإجهاد

يتحكم جهازك العصبي إلى حد كبير في الحركة أو الحركة التلقائية للجهاز الهضمي. يمكن أن يؤثر الإجهاد على أعصابك، ما يجعل جهازك الهضمي مفرط النشاط.

إذا كنت تعاني من القولون العصبي، فقد يكون القولون لديك مفرط في الاستجابة حتى لاضطراب طفيف في الجهاز الهضمي.

ويعتقد أيضًا أنه يتأثر بجهاز المناعة الذي يتأثر بالإجهاد. تعرف على المزيد حول الطرق العديدة التي يمكن أن يؤثر بها التوتر على القولون العصبي.

مع فقدان الوزن

لا يؤثر القولون العصبي على وزن جميع المصابين بهذه الحالة، لكن يمكن أن يؤدي ذلك إلى فقدان الوزن إذا لم تأكل ما يكفي للحفاظ على وزنك لتجنب الأعراض.

قد تأتي التشنجات في كثير من الأحيان بعد تناول الطعام مباشرة، وإذا كان الإسهال المتكرر أحد أعراضك، فقد لا يحصل جسمك على جميع العناصر الغذائية من الطعام الذي تتناوله. قد ينخفض وزنك نتيجة لذلك.

مع الإسهال

متلازمة القولون العصبي مع الإسهال هي نوع معين من القولون العصبي. يؤثر بشكل أساسي على الأمعاء الغليظة. تشمل الأعراض الشائعة للقولون العصبي المصاحب للإسهال تكرر البراز والغثيان.

يفقد بعض الأشخاص المصابين بالقولون العصبي المصابين بالإسهال أحيانًا السيطرة على الأمعاء. تعرف على المزيد حول تشخيص وعلاج متلازمة القولون العصبي مع الإسهال بالإضافة إلى نصائح لإدارة الأعراض.

مع الإمساك

إن متلازمة القولون العصبي مع الإمساك هي نوع من متلازمة القولون العصبي التي تصيب عادة المراهقين والشباب. يعتبر البراز الصلب والذي يحدث في كثير من الأحيان وكذلك الإمساك أكثر الأعراض شيوعًا لهذا النوع من القولون العصبي.