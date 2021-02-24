مشاهير في أزمة صحية.. «شيري» تجري عملية دقيقة و«حورية» ترمم الأنف

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أزمة صحية مرت بها الفنانة شيري عادل، استدعت نقلها لأحد مستشفيات لإجراء جراحة عاجلة دقيقة، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى عن حالة الفنانة الشابة، لم تكن الفنانة الوحيد التي تعرضت لأزمة صحية، إذ سبقتها عدد من الفنانات في الفترة الأخيرة خضعن لعمليات جراحية ومنهن من سارت على نظام علاجي محدد.

ويرصد «هن» في التقرير التالي الفنانات اللاتي تعرضن لأزمة صحية.

حورية فرغلي

قبل أيام خضعت الفنانة حورية فرغلي، لعملية جراحية لترميم أنفها، داخل أحد مستشفيات ولاية شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية.

http://wekalh.com/?p=189167

وأنهت حورية فرغلي، عملية دقيقة خضعت لها لمدة قاربت العشر ساعات، داخل أحد مستشفيات ولاية شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، وأوضح الفريق الطبي المعالج لها أنه استعان بعينة من غضروف القفص الصدري، وغضروف خلف الأذن، لترميم أنفها.

وتخضع حورية فرغلي لعملية جراحية ثانية بعد فترة، لكنها تخضع حاليًا لجلسات الأوكسجين تمهيدًا للعملية.

بسمة وهبة

الإعلامية بسمة وهبة أعلنت إصابتها بالشلل العضلي في وجهها ما جعلها تضطر للسفر للعلاج بالخارج، وجاء ذلك نتيجة خطأ طبي خلال إجراءها عملية تجميل، وذلك حسبما أعلنت على «انستجرام».

https://www.elwatannews.com/news/details/5260942

ونشرت بسمة وهبة، فيديو عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، تحدثت من خلاله عن ما تعرضت له خلال الفترة الماضية بعد إصابتها بـ«شلل عضلي» منعها من ممارسة حياتها بشكل طبيعي وعدم تناول الطعام والشراب وعدم قدرتها على الحديث من شدة الألم لمدة تقرب من شهر، وقولها «عمري ما تخيلت إني أتعرض للإصابة بسبب جهل طبي».

وأوضحت بسمة وهبة خلال مقطع الفيديو عن تفاصيل مرضها «من شهر كنت تعبانة ومش عارفة أكل ولا أشرب ولا أفتح فمي، وكنت في دبي مع طبيبة كبيرة اكتشفت إصابتي بشلل عضلي ولم نعرف السبب، وسألتني عن الضغوط التي أتعرض لها والضغوط التي تواجهني، وأعطتني أدوية وطلبت علاج طبيعي، ولكن لم أتحسن».

وتابعت: «عملت منظار تاني، والدكتورة كانت مستغربة حالتي، خصوصًا وأنا عملت لنفسي روشتة مخصوصة والابتعاد عن كل مايضايقني، وبضحك وبس وبحب التحدي وأكون محاربة، وأخيرًا افتكرت إن أنا عملت بوتكس وفيللر من شهر، خدت حقنة دخلت في الأحبال الصوتية بوظت لي الدنيا».