بعد شائعة انفصاله عنها.. حكاية زوجتين لـ محمد رمضان: اتجوز في نفس سنة طلاقه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

انتشرت أخبار تفيد بانفصال الفنان محمد رمضان، عن زوجته الحالية، الأمر الذي نفاه شقيقه ومدير أعماله محمود رمضان، مؤكدا أنها مجرد أكاذيب والفنان نفسه لا يعلم عنها شيئا، نظرا لانشغاله بالتصوير في دبي.

زيجات الفنان محمد رمضان

وتزوج الفنان محمد رمضان مرتين، حيث كانت الزيجة الأولى عام 2008، التي استمرت 4 سنوات وحدث الانفصال عام 2012، وأنجب منها ابنته الكبرى.

لم يمر عام 2012 إلا وتزوج الفنان محمد رمضان من نسرين أبو النجا والتي أنجب منها ابنا وابنة، وتستمر معه حتى الأن.

وبعد زواجه اتهم الجمهور محمد رمضان بأنه تخلى عن زوجته الأولى بعد الشهرة، وانتشر الجدل حول قصة حبه مع «نسرين»، حيث تزوجها في نفس عام الطلاق.

وظهرت زوجة محمد رمضان الثانية للمرة الأولى بعد الحادثة التي تعرضت لها حين اصطدم السائق الخاص بها بسيارة أخرى أعلى محور 26 يوليو لسيره على السرعة القصوى، ما أدى لوفاة سائق السيارة الأخرى وإصابة مرافقيه، كما أصيبت زوجة رمضان وصديقتها، وتم حبس السائق على ذمة التحقيقات.

ابنة الفنان محمد رمضان ترد على أسئلة متابعيها

ابنة الفنان محمد رمضان من زوجته الأولى والتي تدعى «حنين» جذبت الأنظار في ظهورها الأول، مع والدها خلال الكليب الرسمي لأغنيته «مصباح علاء الدين»، حيث شاركت متابعيها الإجابات حول دخولها عالم التمثيل والغناء.

وخلال حسابها على موقع «إنستجرام»، أجابت ابنة رمضان على أسئلة متابعيها، إذ طرح عليها أحد المتابعين سؤالًا قائلًا: «حتصيرى مغنية زى أبوكي؟»، لترد عليه قائلة: «لأ»، وفي سؤال آخر لمتابع عن دخولها مجال التمثيل فأجابت عليه: «مش بحب التمثيل».

آخر أعمال محمد رمضان

ويواصل محمد رمضان تصوير مسلسل «موسى»، بالتعاون مع المخرج محمد سلامة، تمهيدًا لعرضه في موسم دراما رمضان المُقبل 2021.