هالة صدقي: لما اتطلق الأول أبقى أشوف موضوع الجواز

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الفنانة هالة صدقي، إن المجتمع ساهم في تكوين أنانية الرجل، مضيفةً في لقاء مع برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية مفيدة شيحة، وسهير جودة، الأربعاء: «أنا لا أعيب على الراجل.. ولكن على طريقة تربيته.. وعندنا جيل كامل باظ»، لافتة إلى أن أسلوب التربية يكون في الرجل الشخصية الأنانية لأنه يعتاد على أن شقيقته الفتاة هي التي تخدمه، موضحة أن القوانين يوجد بها ظلم بيّن على المرأة، ومن خلال تجربتها في المحاكم وجدت «كوارث»، لا يصدقها أحد، وما نقدمه على الشاشة يعتبر «ولا حاجة» مقارنة بالواقع.

سن قوانين لحماية المرأة

وشددت على ضرورة سن قوانين جيدة للنفقة لحماية المرأة المطلقة، ويجب على المرأة أن تكون مستقلة ولا تترك دراستها أو عملها، ولكن للأسف هناك سيدات كثيرات مقهورات في المجتمع.

وردًا على تلقيها الكثير من طلبات الزواج مؤخرا قالت: «مش لما اتطلق الأول أبقى أشوف موضوع الجواز» واستدركت: «إحنا بنهزر طبعا».

وأوضحت أن ابنها يحب الفن، والتمثيل والإخراج، أما ابنتها «مريم» فهي تحب الرسم والسباحة، وتقيم معارض في الأوبرا.

نقمة المشاهير

وعن مسألة «فتى الأحلام» قالت: «النقمة بتاعتي إني مشهورة.. وأي طرف ينظر للخارج فقط، ولا يعرف شخصيتي الحقيقية.. وإحنا اشتغلنا بدري.. ومش معتمدين على راجل.. فرجولتك بتبقى أقوى من الأنوثة وفي التعامل.. ولما بيعمل حاجة بتقولي لنفسك: أنا أرجل منك».

هذا، وحلت الفنانة هالة صدقي، ضيفة على برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة، وسهير جودة، الأربعاء، حيث تطرقت إلى أعمالها الفنية وحياتها الشخصية، وطريقة تربية أبنائها.