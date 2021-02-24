كارلا مسعود رفقة زوجها: كفاية تنمر.. أنا معملتش حاجة لكل ده «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على الرغم من انتشارها الواسع خلال التعليقات عبى موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بجملتها الثابتة، «الله بقى على الحاجات الحلوة دي»، لا زالت كارلا مسعود، تتعرض للعديد من الردود القاسية وغير اللائقة، خاصة عقب انتشار قصة تحولها، ما يدفع البعض للإشارة لتجربتها الصعبة التي عاشتها سنوات من عمرها بعدما ولدت بعيب خلقي، جعلها تعيش ذكر، رغم جسدها الأنثوي قبل أن تصحح الأمر، وتلجأ للمكوث بألمانيا.

وخلال الساعات الماضية، قررت كارلا مسعود، الرد على المتنمرين، والهجوم اللاذع عليها بالظهور بمقطع فيديو، رفقة زوجها الألماني.

وشاركت الفتاة، بمقطع الفيديو عبر صفحتها على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، بعنوان: «انا وجوزي واتكلم عربي».

وظهرت «مسعود» خلال المقطع وهي تتحدث عن منزلها الذي يقع بإحدى القمم الجبلية في المانيا، وعن زوجها ووظيفته، فضلا عن ردها على الهجوم التي تتعرض له، مستنكرة الأمر، ومؤكدة أنها لم تفعل شيئا يدفع البعض للهجوم عليها بهذا الحد، وأنها لم تحظر أو تقوم بالابلاغ عن الحسابات الهجومية.

قصة زواج كارلا بعد تحولها من ذكر لأنثى

وكانت الفتاة سردت لـ «هن»، قصة زواجها فور سفرها لألماني، قائلة: «اشتغلت في مطاعم ومحلات عشان أقدر أصرف على نفسي، وفي شركات وجمعيات لحد ماقابلت جوزي الحالي، ومتجوزين من 4 سنين، ومتفرغة لشغلي ودراستي التمريض».

وتابعت: «بقيت مستقرة وعندي أسرة من زوج، وأهله، ويمكن بعد سنة أو اتنين أو أكتر اتبنى طفل وأربيه وأخد بالي منه».

وحظيت كارلا مسعود بشهرة واسعة خلال الفترة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشارها المكثف عبر جميع الصفحات المشهورة بتعليق: «الله على الحاجات الحلوة دي بقى».