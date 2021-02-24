كبدة الدجاج كنز غذائي للرُضع.. إليك فوائدها وطريقة تقديمها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تحرص كل أم على تزويد طفلها بجميع القيم الغذائية اللازمة لنموه وتطوره بشكل صحي وسليم، ومرحلة إدخال الطعام للرضع من المراحل التي يجب أن تنتبه فيها الأم للطعام المناسب والتوقيت وكيفية إعداده للرضيع بشكل سليم، ومن بين هذه الأطعمة هي كبدة الدجاج.

يقدم الدكتور أشرف قاسم أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة وتغذية الرضع، نصائح عبر صفحته على "فيسبوك"، ناصحا بإدخال كبدة الدجاج في طعام الأطفال، وذلك للأسباب التالية:

فوائدها:

- أحد المصادر الغنية بالبروتين عالي القيمة.

- تحتوي على كميات كبيرة من الحديد، ما يساعد على الوقاية من الأنيميا.

- تحتوي على فيتامين أ، وهو أحد الفيتامينات المهمة لصحة العين وتقوية البصر وتقوية المناعة.

- تتميز بسهولة الهضم والمضغ.

متى يتم تقديمها؟

يمكنك تقديمها بعد اكتمال 6 أشهر من العمر، ولكن من الأفضل الانتظار لعمر 9 أشهر حتى يتحملها جهازه الهضمي ولا تسبب مغص أو انتفاخات.

طريقة التحضير:

عن طريق هرس كبدة الفراخ مع الخضروات جيدا، ثم قدميها لطفلك أو هرس كبدة الفراخ مع الأرز المهروس، من الأفضل تقديمها للطفل مرة أسبوعيا وعدم الإكثار في تناولها.