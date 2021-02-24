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بإطلالة ناعمة.. درة تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير لها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

خضعت الفنانة التونسية درة لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وتحرص الفنانة درة على مشاركة جمهورها من وقت لآخر، عدد من الصور والفيديوهات على صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وتألقت درة بإطلالة جذابة، إذ ارتدت بليزر باللون الأسود، مزود بأكمام طويلة، مع بنطلون وشميز بنفس اللون.

واعتمدت درة مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى، كما نسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

وارتدت مجوهرات بسيطة مكونة من خاتم، وحلق، وأسورة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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