لماذا يمرض طفلك دائمًا في الشتاء؟.. اعرف الأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

هل يبدو أن أطفالك يحتاجون باستمرار إلى مناديل ويتناولون أدوية السعال خلال الأشهر الباردة؟.

هناك تقديرات تشير إلى أن الأطفال يعانون في المتوسط من ثمانية إلى اثني عشر حالة سعال أو نزلات برد سنويًا، ومن المحتمل أن يحدث معظمهم خلال فصل الشتاء، وفقا لـ"thelist".

غالبًا ما تعود الأمراض متتالية في كل شتاء، تمامًا مثل تجميع الكلمات معًا لتأليف أغنية، ولكن لماذا يمرض طفلك دائمًا في الشتاء؟

إذا كنت تعتقد أن الأمر يتعلق بالطقس، فسيوافقك الكثيرون على ذلك، هناك اعتقاد شائع بأن الطقس البارد يجعل طفلك يمرض، عندما يكون في الواقع تجنب درجات الحرارة الباردة بالخارج، فهذا غالبًا ما يكون سبب تعرض طفلك للطقس.

يشرح مايكل لي، طبيب أطفال في صحة الأطفال وأستاذ مشارك في UT Southwestern: "اللعب معًا في الداخل يعني أن الأطفال على مقربة من بعضهم البعض، ويتشاركون الهواء الذي يمكن أن يكون ملوثًا بمزيد من الجراثيم والالتهابات والفيروسات".

قد تضطر إلى إلقاء اللوم على الإجازات

وبينما نرغب في الغالب في إلقاء اللوم في مرض الأطفال في الشتاء على العطلات بسبب الجهد الإضافي لهذه الفئة، يمكننا أيضًا إلقاء اللوم على موسم الأعياد في سبب مرض أطفالنا الصغار، غالبًا ما تأتي العطلات الشتوية مع السفر، وكونك خارج روتين النوم وتناول الطعام المعتاد، بالإضافة إلى التعرض لبيئة جديدة، يضعف جهاز المناعة لدينا ولأطفالنا.

نحن نعلم أنه من المتعب أن يقع طفلك ضحية (مرة أخرى) لأحدث "خطأ" ينتشر في رعايته النهارية "الحضانة"، أو مدرسته، لكن هناك اتجاه إيجابي يمكن أن يحدث في كل تلك الأيام التي تضطر فيها إلى الإقلاع عن العمل، يمكن أن يساعد المرض في سن مبكرة على تعزيز جهاز المناعة لدى طفلك في السنوات القادمة، والكثير من الأطفال يكونون أقل عرضة للإصابة بالأمراض الشائعة بحلول الوقت الذي يصلون فيه إلى المدرسة الإعدادية، نحن نعلم أن هذا لا يكفي بالضرورة لتجعلك تشعر بالامتنان عندما يقع ابنك ضحية للإنفلونزا، لكننا نخمن أن ذلك يساعد طفلك فيما بعد.