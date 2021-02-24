10 طرق تحمي أحذيتك وملابسك من "بهدلة المطر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في موجة الأمطار وموجات البرد التي تشهدها البلاد، يتعرض كثيرون إلى اتساخ أحذيتهم وملابسهم بسبب "الطين" الذي يخلفه مياه الأمطار بالشوارع.

وهنا نوضح لكم أهم الطرق التي تمكنك من حماية أحذيتك وملابسك من "بهدلة المطر" في الشوارع، وفقا لموقعي "isupportworldwide"، و"footfiles".

1- لا تنس معدات المطر:

أفضل طريقة هي حمل معدات المطر، لذا أحضر مظلة مريحة وقوية يمكن أن تحميك من هطول الأمطار الغزيرة، وتتمتع بمرونة قوية في الرياح القوية.

يمكنك أيضًا إحضار معطف واق من المطر وسترات مضادة للماء وأحذية طويلة لتقليل فرص الإصابة بالأمراض التي تنقلها المياه والتهابات الجلد المهيجة.

2- تجنب ساعة الذروة:

يمكن للأمطار الغزيرة مع احتمال حدوث فيضانات أن تجعل التنقل أكثر صعوبة، لذا إذا كانت لديك فرصة لتجنب الساعات التي يكون فيها الازدحام في ذروته، فافعل ذلك.

3- لا تنس قوة وسائل التواصل الاجتماعي:

ابق على اطلاع دائم بآخر الأخبار وتوقعات الطقس التي يمكنك مراقبتها ليس فقط على الراديو والتلفزيون ولكن أيضًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتابع الحسابات التي تشارك معلومات مفيدة حول تحديثات الطقس وحركة المرور، والتي قد تساعدك على التخلص من المناطق التي غمرتها المياه وإيجاد طرق بديلة.

4- رش الأحذية بواقِ ضد الماء:

قبل ارتداء أي حذاء أو حذاء جديد، قم برشه بواقِ مضاد للماء، وسيمنحك حماية فائقة ضد الماء من أي نوع من البلل، بما في ذلك المطر والثلج،

ومن الأفضل تكرار ذلك 3 مرات على فترات ثم اتركها تجف.

5- استخدام ورق الجرائد:

ضع كرات الجرائد الجافة داخل الأحذية المبللة واستبدال الكرات المبللة بعد بضع ساعات.

6- استخدم المواد الوقائية مثل الزيوت والشموع ومواد التلميع:

هذه المواد لا ترطب الحذاء وتحافظ على نضارته فحسب، بل تخلق أيضًا طبقة واقية بين الحذاء وأي ماء يتلامس معه.

7- جفف حذائك بعد التعرض للماء:

ستندهش من عدد الأشخاص الذين يتخطون خطوة تجفيف أحذيتهم أو يجففون أحذيتهم بطرق تتسبب في تلف الأحذية، لذا لا تضع الأحذية بالقرب من النار، لأن ذلك قد يؤدي إلى تجفيف مادة الحذاء سريعًا ويؤدي إلى تشققه.

8- تجفيف الملابس:

لتجنب الآثار طويلة المدى على الملابس التي تبللت في المطر، يجب تجفيفها في أسرع وقت ممكن، وذلك لأن العودة إلى المنزل وإلقاء ملابسك في سلة الغسيل لإرسالها إلى المنظفات الجافة يشجع على نمو البكتيريا والعفن، لذا من الضروري تعليق ملابسك والسماح بالتهوية وتدفق الهواء إذا لم يتم تنظيفها على الفور.

9- ارتداء سترة المطر:

غالبًا ما تكون سترة المطر المضادة للماء مصنوعة من أقمشة خفيفة الوزن للغاية ومتينة، وذلك لمزيد الحماية من المطر.

10-سراويل المطر:

على غرار الغلاف المضاد للماء (سترة المطر)، تعتبر سراويل المطر خيارًا رائعًا لمقاومة الماء للحفاظ على الجزء السفلي من جسمك دافئًا وجافًا ، وللمساعدة في منع انخفاض حرارة الجسم.