إطلالات ناعمة للشابات بالأزياء المطبعة من تمارا فرّا

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 فبراير 2021 07:35 مساءً - تتمحور حياة المدوّنة اللبنانية وخبيرة الموضة والجمال، تمارا فرّا، حول الأزياء والموضة التي تشكِّل أساس نشاطاتها اليومية بأكملها، حيث نشاهدها في العديد من الإطلالات العصرية والأنيقة بالقطع المميزة والمختارة بعناية لافتة، واليوم نرصد لكُنَّ أبرز إطلالاتها بالأزياء المطبعة؛ لتعتمدن عليها في مختلف إطلالاتكن.

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الفساتين المطبعة بأسلوب تمارا فرّا

تمارا فرّا بالفستان المطبع



الفساتين المطبعة من أكثر القطع أناقة وأنوثة في الإطلالات الكاجوال، لذا تأنقت تمارا بفستان مطبع بجلد الأفعى مع معطف أبيض من الصوف، وأكملت مظهرها بحذاء رياضي أبيض وإكسسوارات ذهبية، وأطلت في الخيار الثاني بفستان أبيض مطبع بالألوان المختلفة مع معطف أبيض قصير وحذاء من الجلد الأسود، فيما ظهرت بفستان أحمر مطبع بالأسود مع معطف أسود ناعم، وأكملته بحذاء أسود طويل من الجلد.

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تنسيق التنانير المطبعة من تمارا فرّا

تنسيق التنورة المطبعة باسلوب عملي من تمارا فرّا



برزت صيحةُ الأزياء المطبعة هذا الموسم بشكل كبير، ولا سيما في التنانير؛ حيث تُعَدُّ من أكثر القطع إخفاءً لعيوب الجسم ومن وحي تمارا فرّا يمكننا أن نقدم لكُنَّ بعض الأفكار لتصميمات مميزة، حيث نسقت تنورة سوداء مطبعة بالزهور البيضاء مع تيشيرت أسود وحذاء رياضي أبيض، وفي إطلالة حيادية مشابهة لفصل الشتاء اختارت تنورة بيضاء مطبعة بالأسود مع بلوزة ومعطف من الجلد يكسوهما اللون الأسود، وأكملت تفاصيل الإطلالة بقطع من الجلد الأسود، وفي مظهر عملي تألقت بتنورة سوداء مطبعة بالبرتقالي مع بليزر وبلوزة يكسوهما اللون الأسود، وأكملت مظهرها بحذاء أسود مزين بالذهبي للمسة عصرية، وفي مظهر صيفي أكثر مرحاً ارتدَتْ تيشيرت أبيض مع تنورة زرقاء مطبعة بالأبيض والأصفر بطريقة لافتة وأنيقة.

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تمارا فرّا بأزياء كاجوال عملية

تنسيق كاجوال للقميص المطبع



لتعتمدي الأزياء العملية المطبعة بأسلوب الكاجوال، يمكننا أن نلهمك بعض الأفكار من تمارا؛ حيث تزينت ببنطال وبليزر واسعين باللون الأسود المطبع بالزهور الحمراء، وأكملت مظهرها ببلوزة وحقيبة يكسوهما اللون الأسود، كما تجملت في الإطلالة الأخرى ببنطال من الجينز الأزرق مع بلوزة سوداء ومعطف أسود مطبع بالأخضر بطريقة لافتة، وزينته بقبعة من القش وأساور متعددة لليد.

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